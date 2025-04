Mentalidad ganadora o perdedora: cómo saber cuál es la tuya

Cómo entrenar la mente para «ganar»

Para entrenar un pensamiento ganador en el día a día, la psicóloga Laura Moratalla propone los siguientes ejercicios:

1. Se consciente del peso tan importante que tiene en tu vida los pensamientos que mantienes. Cuando tengas pensamientos negativos, no te apegues a ellos. Piensa que los pensamientos van y vienen y que, no necesariamente, tienen que modificar nuestra forma de actuar. No te pierdas en cuestionarlos, déjalos pasar y quédate con los que te permitan avanzar.

2. Márcate un objetivo que resulte relevante para ti . Para conocer la relevancia que tiene un objetivo en tu vida, responde a la pregunta «¿para qué?» varias veces. Por ejemplo, si tu objetivo es que tu empresa crezca un 25% este año, pregúntate: «¿para qué quiero que mi empresa crezca un 25%?» Para tener un mayor beneficio económico. Y continúa: «¿para qué quiero tener un mayor beneficio económico?» Para tener una tranquilidad financiera y poder delegar funciones. Y sigue: «¿Para qué quiero tener tranquilidad financiera y delegar funciones?» Para disponer de más tiempo para dedicar a mi familia. Cuando llegamos a la respuesta que implica a nuestra familia, entorno, nuestro crecimiento personal, laboral o social; encontramos la relevancia de nuestro objetivo, aquello que hace que movilicemos nuestra energía para lograrlo.

3. Los objetivos han de ser alcanzables . Esto es que debemos márcanos objetivos realistas. No es lo mismo plantearse el hecho de aprobar una oposición en una semana que en un año.

4. Comprométete con tu objetivo . Para ello, lo puedes escribir en tu agenda y/o contárselo a alguien. Esto hace que adquieras mayor compromiso que si sólo lo piensas, recuerda que los pensamientos van y vienen.

5. Dedica unos minutos al día a visualizarte logrando aquello que deseas . Un dato curioso es que nuestro cerebro no discrimina si lo que estás visualizando es realidad o no, con lo cual la visualización le prepara para ese objetivo y crea las conexiones necesarias para que te surjan ideas , para que te mantengas en acción, para que sigas motivado. Además, la visualización ayuda a que creas que es posible lograrlo.

6. Celebra cada paso que des , por pequeño que sea. Es importante que valides tus logros, que te des un capricho o que te dediques un rato a ti mismo. Esto es positivo para tu motivación y autoestima.

7. Rodéate de personas positivas . En nuestro día a día nos encontramos con personas de todo tipo. Aquellas que te pueden ayudar a avanzar son las que mantienen un pensamiento positivo, un pensamiento ganador. También puedes buscar casos de éxito y modelar aquellas actitudes que encajen contigo y con tu objetivo.

8. Utiliza frases motivadoras . Pero selecciona frases realistas, no del tipo «tú puedes con todo». Elige frases que encajen con tu forma de ser y con tu objetivo y que no resulten vacías como la de antes porque tenemos «pensamiento ganador», pero no, con todo no podemos. Por eso es también tan importante marcarse objetivos alcanzables, tal y como se indica en el punto 3.