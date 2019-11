Los entrenadores que esculpen a las famosas de más de 50

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Son multimillonarias, se rodean del lujo de Hollywood y almacenan millones de seguidores en las redes sociales. Sin embargo, existen más motivos para levantar envidias: a sus más de 50 años tienen una figura que esculpen con frecuencia gracias a entrenadores personales que saben sacarles el máximo partido y llevarles hasta su objetivo. Jennifer Aniston, Halle Berry o Cindy Crawford son algunas de ellas y, generosas con su público que ansían conocer cuáles son sus secretos para mantenerse en forma, comparten mediante vídeos o imágenes los ejercicios que realizan para levantar glúteos, fortalecer brazos o eliminar grasa concentrada.

«No hay mejor sensación que marcarse un objetivo y lograrlo. ¿Una de mis metas para #BruisedTheMovie? Abdominales definidos. Hoy por fin lo he conseguido y ¡me siento increíble!», comenta Halle Berry en su cuenta de Instagram. La modelo y actriz tiene por costumbre dar ciertos consejos todos los viernes, y sus seguidores esperan con paciencia a que este día llegue para mejorar en sus rutinas fitness. Michelle Obama también se ha iniciado en inducir a millones de personas a comenzar a hacer ejercicio. Sin ir más lejos, en sus redes sociales colgó una imagen donde se la puede ver marcando abdominales mientras practica una zancada: «no siempre se siente bien el momento de hacer deporte. Pero una vez lo he hecho, siempre me alegro de haber ido al gimnasio», comenta.

Sentadillas, zancadas, cardio, fuerza, boxeo o abdominales son solo algunos de los ejercicios que se incluyen en los entrenamientos de estas famosas que, guiadas por los expertos más solicitados en el mundo del fitness, logran combatir los rasgos físicos propios del paso de los años, manteniendo un cuerpo sano, trabajado y una silueta firme y moldeada que demuestra que nada es fruto de la casualidad. ¿Los culpables de que esto sea posible? Peter Lee Thomas, David Kirsh o Sarah Azubuike, entre otros, encargados de llevar a estas famosas a conseguir el cuerpo que desean.