Así consigue Michelle Obama abdominales de acero a sus 55 años

Cuántas veces habremos escuchado eso de «A veces no me apetece hacer deporte, pero la sensación de bienestar que me produce una vez hecho es incalculable». Sueles oírsela a gente de tu entorno, iconos de moda, influencers, actrices... Y hasta la mismísima Michelle Obama lo dice. A la ex Primera Dama de Estados Unidos le cuesta hacer deporte, pero cuando llega el momento de ponerse las deportivas, el top, las mallas y recogerse el pelo, cambia totalmente de pensamiento y la pereza desaparece para dar paso a la motivación. Así lo ha querido compartir en su cuenta de Instagram con una imagen donde deja constancia de los marcados y trabajados abdominales que tiene bajo su (casi siempre) formal vestimenta.

Defensora de causas sociales y protomora de la campaña «Let's Move!», la ajetreada agenda de Michelle Obama siempre tiene un hueco reservado para realizar su rutina fitness semanal y mantener la envidiable figura que tiene a sus 55 años. «No siempre se siente bien el momento de hacer deporte. Pero una vez lo he hecho, siempre me alegro de haber ido al gimnasio », confesó en Instagram a sus más de 34 millones de seguidores, mientras presumía de abdominales llevando a cabo zancadas con peso, en este caso fitballs . ¿Qué quiere potenciar con este ejercicio? La tonificación de sus glúteos y el endurecimiento del core . Además, sus brazos, al mantenerlos en todo momento a la alza, adquieren musculatura . De esta forma, la mujer de Barack Obama , al igual que ya han hecho otras celebrities como Naomi Campbell , acerca al público algunos de los secretos mejor guardados: cómo se mantiene en forma.

Cómo hacer una zancada correctamente

Aunque las zancadas son uno de los ejercicios básicos para someter al cuerpo a un entrenamiento en cualquier lado (tu casa, el parque, un gimnasio...), no por ello hay que prestar menos atención a los movimientos. En el caso de Michelle Obama , que las lleva a cabo con peso para aumentar la dificultad y, por consiguiente, los beneficios, colócate con los pies juntos y las manos en alto, alzando un balón medicinal, mancuernas o cualquier objeto que te resulte pesado. adelanta una de tu piernas de forma que el muslo quede paralelo al suelo y estira la de atrás, aguanta unos diez segundos y retrocede al paso inicial. Repite el ejercicio con la pierna opuesta, y así tantas veces como desees.

No hay disciplina fitness que se le resista

Pero los ejercicios que Michelle Obama realiza de la mano de su entrenador personal Cornell McClellan no solo se basan en ejercicios funcionales: se atreve con el boxeo, la comba, el «deadbug» o levantamiento de pesas, entre otros. La también escritora, ha declarado en su libro, « Becoming », que practicar ejercicio con frecuencia le ayuda a mantener un equilibro saludable entre su vida profesional y su faceta como madre y defiende la ejercitación deportiva de la mano de expertos: «En mi opinión, se deben hacer ejercicios como estos con un entrenador personal o un experto cerca para asegurarte de que estás haciendo correctamente los ejercicios», confiesa. El yoga ,para la desconexión y adquirir flexibilidad, también forma parte de su rutina. Como último apunte, Michelle Obama aconseja hidratarse una vez se ha finalizado el entrenamiento.

Michelle Obama ejercitando el core