Boticaria García desvela cuáles son los alimentos más beneficiosos para el cerebro: «Reducen el deterioro cognitivo»

Mantener una buena alimentación a lo largo de nuestra vida es un requisito muy importante a la hora de conservar nuestra salud durante muchos años. Lo que comemos puede llegar a ser vital para los órganos más importantes de nuestro cuerpo, como el cerebro, al que también debemos cuidar y desarrollar si queremos que siga rindiendo con el paso de los años y evitar así la aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento, como la demencia, el Alzheimer, el Parkinson o los ictus.

Según han apuntado los expertos en neurología, la nutrición y el sistema de neurotransmisores que encontramos en el principal responsable de la coordinación y del control del organismo tienen una estrecha relación. Es por ello que nuestra dieta puede afectar mucho al correcto funcionamiento de este, por lo que debemos incluir en nuestro día a día alimentos que pueden ayudar a fortalecer la memoria y la concentración, así como a reducir el deterioro cognitivo.

Los hay, sin embargo, que son más beneficiosos para nuestra salud cerebral que otros. Así lo ha explicado ahora la doctora en Farmacia y nutricionista Marian García, más conocida en redes sociales como Boticaria García, que ha señalado a través de un nuevo vídeo en su cuenta de Instagram cuáles son «los alimentos más importantes» para mantener sano el cerebro.

Los alimentos «más interesantes» para la salud cerebral según Boticaria García

La experta en nutrición saludable ha comenzado señalando que hay productos que «son más interesantes» para nuestro sistema nervioso y su desempeño. Según plantea esta, de cara a un nuevo curso donde queramos que nuestro cerebro «funcione lo mejor posible», hay hasta «cinco grupos de alimentos» que pueden ayudarnos si los introducimos en nuestra dieta diaria.

Uno de los más importantes a destacar son los pescados azules, entre los que se incluyen algunos tan habituales como salmón, caballa, sardinas, arenques, anguila, atún, bonito o boquerón. La divulgadora científica ha señalado que estos, al ser «ricos en ácidos grasos omega 3», pueden colaborar mucho a mejorar el rendimiento de nuestro cerebro: «Son esenciales para la estructura de las membranas de las neuronas y para que conecten bien entre ellas».

En una dieta que mejore el funcionamiento de nuestro cerebro no deben faltar los frutos rojos, como arándanos, moras o fresas, frambuesas, que también tienen un gran impacto positivo en la función cerebral. «Contienen flavonoides, especialmente antocianinas, compuestos que reducen el estrés oxidativo y la inflamación en el cerebro. Y además, están buenísimos», ha recordado la farmacéutica.

Estos productos mejoran la memoria y reducen el deterioro cognitivo

Por su parte, es importante que no nos olvidemos de las verduras de hoja verde, que ayudan a estimular el funcionamiento del cerebro. Entre ellas, encontramos productos como espinacas, kale, rúcula, brócoli o acelgas: «Son ricas en folato, luteína, vitamina K y betacarotenos. Todos ellos están relacionados con una menor tasa de deterioro cognitivo. Si quieres un cerebro joven, dale al brócoli».

Los frutos secos también pueden tener un papel importante en el funcionamiento de nuestro cerebro, aunque, según Boticaria García, hay uno que destaca por encima de todos: las nueces. Estas «aportan ALA», un tipo de omega 3 vegetal que se encuentra en alimentos como las semillas de lino y de chía. Además, también cuenta con polifenoles con efecto antioxidante, que «están relacionados con mejor memoria y reducción del riesgo de deterioro cognitivo».

Por último, la nutricionista ha destacado uno algo más desconocido como el chocolate con más del 80% de cacao, que también tiene influencia en la mejora de la salud cerebral. «El chocolate con alto porcentaje de cacao tiene premio porque es rico en flavonoles, que aumentan el flujo sanguíneo cerebral y mejoran el rendimiento cognitivo», ha sentenciado la experta en alimentación.