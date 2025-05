Boticaria García explica si incorporar frutos secos a la dieta puede hacerte subir de peso: «Hay calorías que...»

Los frutos secos ocupan desde hace siglos un lugar privilegiado en la alimentación humana. Almendras, nueces, avellanas, pistachos… estos alimentos son pequeños tesoros nutricionales cargados de vitaminas, minerales, proteínas, grasas saludables y antioxidantes. Sin embargo, pese a sus virtudes, muchas personas todavía los evitan o los consumen con miedo porque existe la creencia generalizada de que engordan. Esa duda ha llevado a muchos a apartarlos de su dieta diaria, pese a las recomendaciones de nutricionistas y médicos que insisten en sus beneficios. En este contexto, María de los Ángeles García, más conocida como Boticaria García, farmacéutica, divulgadora y una de las voces más escuchadas en redes sociales cuando se trata de nutrición y salud, ha querido arrojar algo de luz sobre uno de los mitos más extendidos sobre este alimento, aclarando si comer frutos secos realmente puede hacernos ganar peso.

En el vídeo, publicado en su cuenta de Instagram, Boticaria explica que, según un estudio publicado en la prestigiosa revista 'American Journal of Clinical Nutrition', de cada tres almendras que nos comemos, puede que solo nos quedemos con las calorías de dos. Este dato, que puede sorprender incluso a los más escépticos, pone en cuestión el cálculo clásico de calorías que solemos asociar a los alimentos.

Según revela la farmacéutica, los investigadores que llevaron a cabo este estudio midieron las calorías reales que aportaba en la dieta una ración de 28 gramos de almendras, la porción diaria recomendada por muchos nutricionistas. «Según el método tradicional de medición, el que aparece en las tablas de toda la vida, los investigadores esperaban encontrar un aporte de 170 kilocalorías por esa ración», señala. Pero los resultados del estudio demostraron que «las almendras aportaban realmente 129 kilocalorías por esa ración, lo que supone un 32% menos de calorías de lo esperado».

La explicación está en la forma en que el organismo humano procesa este tipo de alimentos. Una parte de las calorías que contienen los frutos secos no llega a ser absorbida por el cuerpo y termina siendo eliminada. Como explica Boticaria con su habitual humor: «Recuerda, come nueces, hay calorías que se van por las heces». Este descubrimiento cambia el enfoque que mucha gente tiene al contar calorías, especialmente cuando se trata de alimentos ricos en fibra y grasas saludables como los frutos secos.

Beneficios que marcan la diferencia

No obstante, más allá del tema calórico, Boticaria García subraya que los frutos secos no solo no son enemigos de la dieta, sino que aportan componentes fundamentales para la salud. «Sumado a que los frutos secos aportan Omega 3, proteínas, antioxidantes… no cuentes calorías, cuenta las nueces que te caben en el puño y cómelas cada día», recomienda.

El Omega 3 es fundamental para la salud cardiovascular, las proteínas ayudan a mantener la masa muscular y los antioxidantes protegen al organismo del envejecimiento celular. Además, la fibra que contienen estos alimentos contribuye a una buena salud digestiva y genera sensación de saciedad, lo que incluso puede ayudar a controlar el apetito y reducir el consumo de otros alimentos menos saludables.