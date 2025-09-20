Un pediatra explica cómo actuar cuando tu hijo no quiere hacer los deberes: «Aunque os sintáis agotados...»

Educar a uno o varios niños en el hogar puede ser un verdadero desafío. Desde la etapa de bebés es necesario prestar atención a múltiples aspectos: la alimentación, la manera en que se comunican, el desarrollo de sus capacidades físicas y cognitivas, así como su comportamiento tanto con personas conocidas como con desconocidas, entre muchas otras cuestiones.

Si bien cada madre o padre decide la forma más adecuada de criar y educar a sus hijos de acuerdo con sus propios criterios, hay ciertos conocimientos que pueden ayudar mucho a la hora de favorecer el sano desarrollo infantil.

Yendo a una edad en la que ya van al colegio y les mandan deberes y tareas para hacer en casa, algo habitual entre los pequeños es que les cueste mucho hacerlos o que incluso se enfaden y tengan rabietas.

Gritar, desobedecer, llorar, tirar cosas e incluso dar golpes son algunos de los comportamientos a los que pueden llegar algunos infantes cuando no quieren hacer los deberes. En esos casos, cualquier padre o madre percibe el problema y sabe que debe actuar, pero no siempre se sabe cuál es la mejor manera de poner una solución, calmar al niño y conseguir que termine haciendo la tarea y asumiendo sus responsabilidades.

Los consejos de un pediatra para actuar cuando tu hijo no quiere hacer los deberes

En este contexto, el doctor Diego López de Lara, pediatra y endocrino que tiene cuatro hijos, ha compartido en sus redes sociales varios consejos que pueden ayudar a los padres a actuar de la mejor manera cuando los hijos no quieren hacer los deberes.

Para ello, muestra varias imágenes de niños que actúan de manera agresiva al estar en situación de hacer deberes o estudiar: «Si tu hijo llora, grita y se enfada cada vez que tiene que hacer tareas, podéis acabar agotados emocionalmente», comienza diciendo el doctor. «Esto, por supuesto, tiene solución y lo primero que vais a hacer es establecer una rutina clara para que sepa cuándo es el momento de trabajar».

Para seguir, López de Lara recomienda «escuchad sus emociones, aunque os sintáis agotados, empatizad con él y decirle que entendéis que no le guste hacer tareas, pero que es muy importante». Por último, indica que otro buen punto es dividir sus tareas «para que no se sienta agobiado».

«Con un poco de paciencia o más bien mucha y sobre todo con límites, podrás acabar con este círculo de estrés», termina indicando el doctor, quien suele compartir información en redes tanto sobre psicología infantil como sobre otros asuntos de salud en pediatría.