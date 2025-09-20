María Muñoz, doctora digestiva, sobre la proteína: «Sin hacer deporte conseguirás grasa»

Nos preocupa cada vez más lo que comemos, y dentro de esto existen alimentos o macronutrientes que se ponen de moda cada cierto tiempo. Ahora además del té matcha, la creatina o los pistachos, también nos ha dado por la proteína. Y eso se ve en que la industria alimentaria hace tiempo que viene aumentando su oferta con productos con 'extra de proteínas': que si yogures, que si pizzas, que si quesos, que si batidos e incluso helados. ¿Realmente necesitamos esta dosis extra? ¿tomamos suficiente proteína en nuestro día a día?.

Los expertos recomiendan entre 1,4 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, y además advierten de que más no significa necesariamente más beneficios, aunque todo depende de la persona y de sus objetivos. Habría que analizar el contexto y la dieta de la persona antes de aumenar la dosis proteica.

La proteína aporta saciedad, lo que favorece que reduzcamos la ingesta calórica al comer menos. De ahí que los expertos coincidan en la necesidad de ingerir este macronutriente en cada comida para evitar altibajos en los niveles de glucosa y energía, así como para llegar fácilmente a las cantidades recomendadas.

«Comer proteínas sin entrenar no te hará más fuerte»

No obstante más no es mejor, y sobre todo si en nuestro día a día el ejercicio físico no está muy presente. Aumentar la ingesta de proteína sin control, también puede conseguir un efecto contrario.

«Si crees que más proteína equivale a más músculo, la respuesta es: Depende. Si no haces ejercicio, equivaldrá a más barriga», explica María Muñoz, experta en aparato digestivo y habitual creadora de contenido en redes sociales, que ha realizado un vídeo en el que aclara las dudas más comunes sobre las proteínas en nuestra dieta.

Según explica la especialista en aparato digestivo en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, muchas personas creen que aumentar la proteína en la dieta equivale automáticamente a ganar músculo, cuando en realidad «si no haces suficiente actividad física, el cuerpo no va a usar la proteína para el músculo. Y este exceso de proteína lo almacenará en forma de grasa».

Su mensaje es claro: no todo el mundo necesita la misma cantidad de proteína y tomarla en exceso puede perjudicar el equilibrio del metabolismo.

¿Hay un nivel óptimo de proteínas?

Por ejemplo, para prevenir deficiencias en un adulto sedentario el promedio es de 1 gramo por kilo de peso (es decir, si peso 70 kilos, consumiré 70 gramos de proteína al día). Pero si hablamos de deportistas que quieren mantener su masa muscular, es fácil que tengan que superar los 1,8 (un adulto de 80 kilos en esta situación debería ingerir 144 gramos de proteína diaria).

«En una dieta con proteína animal, 100 gramos de carne es igual a más o menos 25 gramos de proteína, 100 gramos de pescado a unos 15 gramos de proteína, y los huevos, unos 13 gramos de proteína», detalla en la grabación, en la que recomienda evitar «caer en la moda hiperproteica si no la necesitas. Prioriza una dieta equilibrada, no abuses de suplementos y productos hiperproteicos sin motivo. Porque más proteína no siempre es mejor», concluye.