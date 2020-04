Por qué no es bueno consumir el caldo de las conservas.

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tal y como aconsejan los expertos, en la lista de la compra debe incluirse un poco de todo: productos frescos como fruta o verdura, legumbres, congelados, huevos, algo de carne y pescado... Pero si algo no puede faltar son las conservas. Estos alimentos, tal y como comenta la nutricionista y dietista Fátima Japón, «tienen una vida útil que puede ir desde un año hasta seis y por eso son una buena opción ahora que es complicado salir con regularidad de casa, pero siempre teniendo en cuenta que la vida útil disminuye si se ha abierto esa conserva». ¿Por qué aguantan tanto? Esto es debido a que se les ha aplicado calor, vacío y se le han añadido diferentes aditivos que mantiene óptimo el alimento.

Las conservas se han convertido en un recurso saludable y cómodo que podemos utilizar, pero hay que saber elegirlas de manera correcta porque no todas son iguales. Con las prisas y falta de tiempo para cocinar, las conservas se han convertido en un producto que nos pueden ayudar en nuestra rutina, pero lo cierto es que no se recomienda su consumo diario, así como tampoco lo es ingerir el caldo en el que se encuentran estos alimentos. A diferencia del líquido de los yogures, que es conveniente no desperdiciar dado que ahí se almacenan numerosos beneficios del propio yogur, es mejor no hacer uso del líquido de estos botes o latas.

«El caldo de conservas o enlatados se denomina líquido de gobierno, que es básicamente el líquido donde se ha cocido el alimento. En una buena conserva no debería de llevar más que agua, sal y algún antioxidantes, por eso es importante leer el etiquetado», aconseja la dietista y nutricionista Beatriz Cerdán García.

Fátima Japón, por su parte, aconseja no tomarlo porque suele el ser el jugo del alimento y es donde se reúnen la mayor cantidad de calorías. «Aunque es lo que hace la mayoría de la población, no es aconsejable tomar el caldo, por ejemplo, de las frutas en conserva. Se trata del zumo de esa fruta y estamos aportando calorías vacías y azúcares libres de la fibra de la fruta a nuestra ingesta sin que esto sea necesario», y cuenta que es el mismo caso que el zumo de naranja: siempre es mejor tomar la pieza entera y no su jugo.

¿Puedo beberlo o usarlo para cocinar?

Según aclara, el líquido no debería de considerarse malo de por sí, e incluso puede tener algunos nutrientes hidrosolubles debido al cocinado pero, en términos generales, lo ideal sería escurrir el alimento. «En algunos casos se pueden hacer preparaciones culinarias con estos caldos ya que le darán sabor al plato, pero en general es mejor escurrirlo y lavarlos debido al contenido en sal, ya que de por sí en la población se supera el consumo de sal y las vitaminas o minerales que se pierden en el lavado son irrelevantes puesto que las conseguiremos por otras vías de alimentación de manera mucho más significativa», aclara la experta.

Las conservas que es conveniente elegir

La nutricionista Beatriz Cerdán García destaca que es recomendable elegir enlatados en aceite de oliva y no aceite de girasol. «Este último es más inflamatorio, aunque no debemos preocuparnos por los conservantes, aditivos o antioxidantes ya que cumplen las garantías de calidad y seguridad alimentaria. Al parecer, lo que debería de preocuparnos son los ingredientes que lleva dicha conserva o enlatado evitando así los jarabes, almíbar, aceites de mala calidad o potenciadores de sabor».