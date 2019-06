Decorar la terraza: tendencias, consejos y trucos

Lo primero, los mandamientos

La orientación debe ser el criterio alrededor del cual todos los elementos de una terraza deben encajar. Hay que tener en cuenta la incidencia del sol -esto nos indicara si debemos construir un sombraje-, las vistas -nos ayudaran a decidir dónde poner el sofá-,por ejemplo-, etc.

También la arquitectura tradicional también hay que tenerla en cuenta, "seguro que nos va a dar muchas pistas, sobre qué o qué no, hacer".

El mobiliario, los tejidos y las plantas que elijamos deben ser los adecuados para resistir las inclemencias del tiempo.

Hoy en día existen muchas opciones en tejidos hidrófugos y resistentes a los rayos ultravioletas: ¡Adiós a esos estampados que se quedaban sin color a los 15 días de sacarlos fuera! Hay que estar preparado para que la madera se torne de color grisáceo y vaya adquiriendo pátina, no pasa nada porque no esté como el primer día. No todo debe parecer nuevo.

Lo último en decoración

Lo étnico siempre funciona - IG

Los estampados étnicos africanos con mucho color y geometrías Art Decó -en almohadones o en colchas- son una buena fórmula para refrescar y actualizar nuestra casa.

También recomienda cretonas de estampados florales de los años 50 "para dar un toque a lo más Laura Ashley de los 80. ¡Y rayas, muchas rayas!

Tendencias que llegan -y las que se van-

Mesa estilo Roger Capron - IG

"Súper out": el plástico trenzado y el mobiliario de plástico retroiluminado. También las maderas vaporizadas, envejecidas y todo el mobiliario de hierro lacado al horno.

Muy "in": el mobiliario hecho con azulejos especialmente los de los 60 de Roger Capron. En cuanto a revestimientos los terrazos, el barro cocido y la piedra natural algo con lo que siempre aciertas especialmente las calizas.

Materiales perfectos para verano

Los materiales deben ser apropiados para el exterior - IG

En este sector no hay tendencias porque los materiales deben ser resistentes a las temperaturas extremas y al impacto de los agentes externos y la meteorología adversa.

"Básicamente son el acero, los pvcs, polipropilenos y demás derivados del plástico y maderas tropicales tratadas", puntualiza Leal. Recuerda que, si el exterior a decorar es un porche -con techo- los materiales se amplían a ratán, caña, mimbre y cualquier fibra vegetal.

"Desde luego están más en boga todas las fibras vegetales naturales como el mimbre, la caña, el ratán". También -recuerda- el mobiliario hecho a base de cementos resinosos que aguantan el exterior estos están conquistando terreno al plástico.

En busca de la comodidad

La terraza debe concebirse como una estancia de paz - IG

Son espacios para desconectar, lugares de encuentro con los demás y con uno mismo. Deben transmitir confort y, a la vez, invitar a compartir una velada distendida, la contemplación, la introspección.

La calma debe ser la piedra angular a la hora de elegir el mobiliario, las piezas deben ser muy cómodas. Se debe cuidar la ergonomía de los asientos y sustituir todos los elementos incómodos por almuadones para lograr esa sensación de confort.

Cómo iluminar una terraza

La iluminación crea el espacio - IG

La iluminación es determinante a la hora de crear espacio en una terraza. Para que invite a la relajación conviene no abusar de la luz cenital y evitar la luz blanca.

Pepe Leal recomienda basar la iluminación en lámparas indirectas, "incluso con pantallas de tela". Si son estampadas -indica el interiorista- se dotará a la estancia de un "plus" de modernidad.

Evocar a nuestro pasado

Recordar los patios andaluces, de inspiración árabe - IG

Una inspiración que siempre funciona es recordar nuestra tradición árabe, que hizo de los patios un arte.

Leal es un amante confeso de las fuentes, además de por su evidente carga simbólica, las considera un elemento decorativo muy refrescante en épocas de calor.

"Grandes o pequeñas, altas o bajas, en piedra o hierro. Para mí son un "must" en toda terraza que se precie". Adora el sonido relajante del agua como telón de fondo, pero lanza una advertencia al lector: "no dejes de tener peces si si quieres que tu terraza se convierta en un criadero de mosquitos".

Nunca hay demasiadas plantas

Las plantas son un elemento muy refrescante - IG

La terraza es el espacio que fusiona el exterior con el interior, el interiorista considera muy importante que en ese rincón de la casa haya mucha vegetación.

Ese espacio de tránsito entre el caos y el nido se refresca en color verde. Las plantas deben tener mucha presencia "incluso colgando del techo".

En cuanto a las flores, las dalias son las más “trendies” esta temporada. También se llevan los crisantemos gigantes y rosas centifolias. Arreglos muy a lo Constace Spry o Fridakim

Rincón exquisito

Los muebles deben ser prácticos - IG

Los muebles en esta zona deben ser prácticos sin renunciar a un diseño rompedor que de una nota de personalidad al espacio.

Leal recomienda "algún armario bonito transformado en una pequeña kitchenette donde haya máquina de hielo, neverita, y una pequeña encimera donde preparar cocktails".