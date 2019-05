Pepe Leal: "En España tenemos que aprender a romper las normas"

"Yo en realidad quería ser cantante, soy muy del «show bussiness», mi padre me decía que era de la «farándula»". A Pepe Leal, uno de los interioristas españoles más reconocidos internacionalmente, lo que le gustaba era el espectáculo. Así lo recuerda entre risas desde su estudio madrileño. Es de trato cercano, espontáneo y transmite entusiasmo cuando habla. Porque habla. Mucho y bien.

Pepe Leal en Casa Decor 2007 - Sigefredo Camarero

Sigue viéndose en ese papel cuando se imagina sobre un escenario interpretando un show ante 10.000 personas. "Me intimidan más las cenas con 10 personas, le pasa a muchos actores. La verdad es que también tengo un poco de actor".

El desparpajo de Pepe empapa el ambiente allá a donde va, lo demuestra en el programa "Másters en la reforma", en donde ejerce de jurado. No es la primera vez que se enfrenta a las cámaras y se encuentra cómodo ante ellas.

El interiorismo lo enredó por casualidad. "A mí lo que me gustaba era contar historias, quería estudiar Ciencias de la Imagen para hacer cine y al final empecé Bellas Artes pensando en cambiarme de carrera". Pero hizo amigos en la universidad y se quedó cinco años.

Cuando terminó la carrera se fue a Londres "a buscarse la vida" siguiendo a su pareja de entonces. Él era carpintero y su perspectiva despertó la curiosidad de Leal, que empezó un curso de restauración.

Su etapa en Inglaterra terminó cuando su padre murió. Su madre también estaba enferma y Pepe decidió volver para cuidarla. En 1.998 abrió su primer estudio de arquitectura y al año siguiente participó en Casa Decor. La apuesta era arriesgada para la época, un baño muy moderno con terraza. Destacó.

Leal es una olla creativa en constante ebullición, también le gusta la moda y siempre sale con diseñadores. Su amigo Lorenzo Caprile lo considera un exagerado por "elevarla al séptimo cielo". El "petardismo" alrededor de la moda es la eterna discusión de ambos.

Espacio de Pepe Leal en Casa Decor 2019 - IG

¿Cómo sientes esta nueva experiencia en televisión?

En esta ocasión valoro el trabajo como interiorista de otras personas. No es Pepe leal haciendo decoración, Pepe Leal es un juez. No me cuesta nada ser yo mismo delante de una cámara, no me impone

¿En dónde coinciden el interiorismo y el arte?

Para mí el interiorismo es arte, salvo porque el arte no tiene que ser funcional y la decoración sí. Yo veo los interiores como un cuadro gigante en 3D, Tomás Alia siempre me dice que concibo los interiores de la misma manera en la que se procesan las obras de arte, pero yo no soy consicente de ello

¿Cuándo, cómo y por qué decidiste dedicar tu vida a ellos?

Empecé pintando casas en Londres y me empezó a llamar la atención la pintura decorativa: imitar madera, texturas... un día le hice un vestidor a una amiga. Desde entonces me empezó a llamar mucha gente para pintar habitaciones y muebles, luego empecé a hacer sugerencias, los clientes delegan en mí y cuando me volví a España

Antigua vivienda de Pepe Leal - IG

¿Por qué la decoración es un arte?

Porque se rije por los mismos principios: la armonía, las proporciones, el equilibrio... son las mismas reglas, las que intento aplicar al interiorismo cuando compongo

¿Qué es la armonía?

La armonía está en los contrastes y en la amalgameidad. Consiste en combinar los silencios y los acentos. Los golpes fuertes visuales, mueble colores y forma son los acentos. Aplicar silencios significa dejar vacíos. Que las cosas respiren.

¿Cuáles son tus influencias?

Mi manera de entender el interiorismo bebe de mi aprendizaje anglosajón, cuya tradicón es muy diferente a la latina. Lo europeo tiene que ver con el neoclasicismo, la tradición francesa es muy potente. Los anglosajones son un poco más relajados. Una gran frase que resume todo es "la decoración es una consecuencia, no una causa". Las decisiones las tomo así: "aquí es donde leo y aquí pongo una butaca". Tu estilo de vida tiene adaptarse al sitio donde vives

El espacio de Pepe Leal en Casa Decor 2016 - IG

¿Qué tiene que aprender España y qué tienen que aprender de nosotros?

Tenemos que aprender a romper con las normas, dejar de concebir lo que debe o no debe ser abandonar ese "comme il faut" tan nuestro y dejarnos de convencionalismos. Por otro lado, nuestra manera de organizar el espacio es sublime. Estamos acostumbrados a darle sentido a todo, tendemos a ello

Algo que te obsesiona cuando recibes un proyecto

La iluminación. Soy un histérico y dedico mucho tiempo a pensar en cómo jugar con la luz. Me gusta que sea muy funcional pero me encanta la teatralidad. En una cocina siempre pongo una luz directa más luego meto apliques para que sea un espacio acogedor y agradable. También en los baños.Quiero hacer un setting, un espacio mágico, quiero crear esos escenarios bucólicos con los que sueño

¿Cómo le das carisma a un espacio? Intento insertar objetos encontrados que no tengan nada que ver con la decoración. Algo con moho, piedras que he encontrado, un objeto inesperado. Todas las antiguedades aportan algo personal a un interior. Toques de humor o excentricidad sacadas de contexto. Hablan de uno mismo. Con clientes lo que tu ves es a lo mejor diferente, pero lo que añado da caracter.

¿Cuánto de psicólogo tiene un interiorista?

En esta profesión el 80 % es psicológico. La casa es un espacio tan personal y la gente tiene tantas dudas... les cuesta mucho imaginar su casa, tienes que confiar en tu interiorista para que todo salga bien

¿Cuál es la mayor dificultad a la hora de crear un espacio?

Mis mejores trabajos son aquellos en los que el cliente no interviene, por eso me gusta verme en Casa Decor. Las personas tienden a manipular los espacios que concibes para ellos porque recurren a imágenes que tienen en la retina y muchas veces no tienen nada que ver con el proyecto que tienes entre manos. Tienes que ser muy fuerte y transmitir seguridad en lo que haces.

¿Cuál es la base para crear un espacio? ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de empezar a decorar una casa?

Lo fundamental detectar los defectos y las virtudes para disimular los primeros y potenciar las segundas, para eso tienes que escuchar a la casa y decidir soluciones teniendo en cuenta los principios de la proporción y la armonía

Uno de los últimos proyectos de Pepe Leal fue este dormitorio - IG

¿Tiene la pasarela relación con el interiorismo?

Totalmente, es lo mismo a la hora de componer: debes conjugar volumen formas y texturas. En la moda vistes abrazando a un cuerpo y en el interiorismo le haces lo mismo a un espacio. Cubrir unas necesidades funcionales y las embelleces con recursos estéticos. Son trabajos creativos que aunan funcion y forma. Una chaqueta no puede ser solo una prenda, tiene que ser un objeto bonito. Cómo manejamos esos dos mundos: objetividad y poesía.

¿Qué simboliza la moda para tí y de qué manera influye en tu trabajo? Si todos buscásemos solamente vestirnos y punto con el mismo mono en distinto tejido tanto en invierno como en verano, pero nos expresamos con la moda. Es nuestra parte creativa la que se involucra en la forma y detalles de nuestras prendas. Mi amigo Lorenzo Caprile cree que es exagerado que se eleve al séptimo cielo y odia el petardismo que hay alrededor de la moda. Es nuestra eterna discusión

Tu proyecto más ambicioso

Mi vida es mi proyecto más ambicioso, lo que en su día soñaste que te gustaría ser. También me habría encantado hacer una catedral dada su carga simbólica, es un refugio espiritual, íntimo, que te acoge

Intenta que la naturaleza esté presente en sus proyectos - Instagram / @lealpp

Un material

La piedra es el material por excelencia en todos sus estados: marmol, piedras semipreciosas, etc

Un elemento

Las fibras vegetales: fibra, papiro, rafia. Me gusta que el mobiliario tenga un punto natural, ya sea una silla o una lámpara

Una arquitectura

Me gusta lo que se hace tarabando con el hormigón. Tuve una etapa en la que me fascinaba todo lo japonés. Su arquitectura me vuelve loco.