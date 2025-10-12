Suscribete a
Del silencio al pago: la Iglesia indemniza con 1,1 millones a 39 víctimas de abusos

Lejos de los cincuenta mil que hablaba Francisco, la media de 28.445 euros es similar a otros países y más del doble de los que han recurrido a la vía judicial

Las víctimas de abuso en la Iglesia reciben indemnizaciones de 3.000 a 100.000 euros

Acto de reparación por los abusos en la diócesis de Madrid en octubre de 2024, el único lugar en el que se ha celebrado junto con la diócesis de Bilbao
Acto de reparación por los abusos en la diócesis de Madrid en octubre de 2024, el único lugar en el que se ha celebrado junto con la diócesis de Bilbao José Ramón Ladra
José Ramón Navarro-Pareja

Un millón ciento nueve mil trescientos cincuenta euros (1.109.350 €) para 39 víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. Es el dato al que ha tenido acceso ABC sobre el balance del primer año de trabajo de la ... comisión asesora del Priva, el plan que decide la reparación a las víctimas de abusos que no han tenido la posibilidad de acudir a la vía judicial. La media es de 28.444,8 euros por afectado, una cifra muy inferior a los 50.000 euros que el Papa Francisco consideraba «demasiado baja», pero en la línea de las que se han ofrecido en otros países del entorno y más del doble de la media de quienes han recurrido a la vía judicial.

