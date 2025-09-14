Suscribete a
Los olvidados del volcán de La Palma: la tragedia que no acaba

Trescientas familias aún no tienen casa. La lección de Cumbre Vieja es que todas las desgracias del 'prime time' terminan cayendo en el olvido, «que es la tristeza». De las ayudas del Estado, cuatro años después ha llegado solamente un tercio

Los afectados, a los Reyes: «La reconstrucción no va bien y es caótica»

La Palma asume una importante carga económica a la espera de los cien millones prometidos por el Estado

Fátima Ramos, de la Asociación de Afectados por el volcán de La Palma:
Fátima Ramos, de la Asociación de Afectados por el volcán de La Palma:

Texto: Chapu Apaolaza | Fotos y vídeo: Pablo Ortega

Enviados especiales a La Palma

A los muertos de Todoque los enterraron dos veces. La primera, en su día cuando murieron y, la otra, en septiembre de 2021, hace cuatro años, cuando la lava del Cumbre Vieja se coló por entre los huesos, los nichos y las ... lápidas, y quedaron sepultados bajo cuatro metros de piedra negra. Muchas de las tumbas quedaron allí abajo retorcidas por el calor, llevados algunos restos por la colada quién sabe adonde, y por entre las galerías del camposanto Virgen de los Ángeles se extendió una capa oscura, metáfora perfecta de cómo el volcán que entró en erupción el 19 de septiembre a las tres de la tarde, lo borró todo: la orografía, las casas, las historias y hasta la memoria de lo sagrado.

