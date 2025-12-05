El caso Salazar rompe el PSOE: «¿De esto tampoco se enteró el presidente?»

Suscribete a
Francisco Salazar en una imagen de archivo
Madrid

«Calladita estás más guapa». Esta, junto a otras muchas frases que cimentan la retórica de la violencia machista que sufren las mujeres, apareció en la última campaña del PSOE de cara al 25 de noviembre. Le ponían voz las principales dirigentes del partido hace ... solo diez días. Este halo de silencio e impunidad frente a los machistas que se buscaba denunciar es, precisamente, el que ha imperado en Ferraz y La Moncloa en torno al caso de Francisco Salazar. Hasta que las denuncias de las mujeres víctimas de su acoso no salieron en los medios de comunicación y se hizo evidente el escándalo, los esfuerzos del partido han estado más centrados en evitar que trascendiera una polémica que afectaba a 'uno de los nuestros' que en ponerse del lado de las víctimas.

