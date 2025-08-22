Robles insistirá en la petición de Canarias de usar el remanente para los afectados del volcán de La Palma

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 22/08/2025

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha comprometido a reforzar la petición de Canarias para que le permitan usar el remanente con el objetivo de agilizar las indemnizaciones a los afectados por el volcán Tajogaite, en la isla de La Palma en el seno del Gobierno de España. El objetivo, ha dicho, es «ayudar a cerrar etapas para seguir viviendo».

La ministra se ha asegurado en su visita a la isla que volverá a trasladar la petición del remanente, «que nos consta perfectamente en el Gobierno». «Estamos en ello», resaltó para incidir en la importancia de trabajar unidos para la recuperación de La Palma.

Robles ha reiterado el apoyo del Gobierno de España a la isla y del ministerio de Defensa, «que siempre va a estar a su lado. Lo estuvieron los militares desde el primer momento, ayudando a vecinos y colaborando con instituciones». Así lo ha destacado Robles en su visita al Centro Coordinador de Seguimiento Sociosanitario (CECOSS) en la isla, donde, desde hace dos meses, psicólogos militares ofrecen apoyo a la población afectada por la erupción del volcán de Tajogaite.

«Su labor entonces, como la que está teniendo lugar en estos momentos con los incendios, no solo es un ejemplo de profesionalidad sino de una empatía y cercanía a la población, digna de elogio y que se traduce en ese cariño que la ciudadanía tiene a las Fuerzas Armadas».

La ministra ha agradecido la sensibilidad de quienes participaron en aquella misión y de los psicólogos que llevan algo más de dos meses en la isla, y pertenecientes al Centro de Coordinación y Seguimiento Sociosanitario del Ministerio de Defensa.

La teniente coronel Bardera quien ha manifestado que «es un orgullo poder atender a la población», a la vez que ha explicado que se realizan visitas a los domicilios de las personas que solicitan el servicio, además de tener en marcha un teléfono de asistencia y consulta para quien tiene cualquier urgencia o duda.

La ministra ha destacado también «el ejemplo de coordinación institucional derivada de este suceso que nunca olvidaremos».