El Vaticano concluye que no es posible ordenar a mujeres diaconisas, pues sería un primer paso hacia el sacerdocio

León XIV pide que se publiquen las conclusiones de la comisión vaticana que convocó Francisco en 2020 para decidir sobre esta cuestión

El Papa León XIV , en una reunión con clérigos romanos
Javier Martínez-Brocal

Por ahora no hay espacio para que las mujeres sean ordenadas «diaconisas» en la Iglesia católica. El Papa León ha querido hacer público el resultado de la comisión de doce expertos y expertas que Francisco convocó para analizar la posibilidad del diaconado femenino. «Se ... excluye la posibilidad de avanzar en la dirección de la admisión de las mujeres al diaconado entendido como grado del sacramento del orden», recita el texto dado a conocer este martes. Se trata de una «valoración firme, aunque no permite formular hoy un juicio definitivo».

