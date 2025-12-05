Cuándo se conoce el calendario del Mundial 2026 de fútbol y qué días serán los partidos de España

La cuenta atrás para el Mundial de fútbol 2026 ya ha comenzado. Estados Unidos, México y Canadá acogerán el próximo verano la competición internacional de la FIFA, en la que participarán 48 selecciones, el mayor número de la historia hasta el momento. ... Entre ellas estará España, que ocupa ya la posición de gran favorita para hacerse con la que sería su segunda corona tras la Copa del Mundo obtenida en Sudáfrica en 2010.

Será, además, la primera vez que veamos el formato de 12 grupos de cuatro equipos, cuyos destinos se elegirán este viernes 5 de diciembre en el esperado sorteo de los bombos del Mundial. A partir de las 18.00 horas (hora peninsular española), el Kennedy Center de Washington D. C. acoge esta esperada cita, donde descubriremos el camino a seguir para los de Luis de la Fuente, que parten como cabeza de serie en la rifa.

Bombos del sorteo del Mundial 2026 Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y los cuatro clasificados de las Eliminatorias europeas (A, B, C y D) y los dos ganadores de la repesca

Hasta que se conozcan los grupos definitivos que se jugarán el pase a los dieciseisavos de final, el abanico de posibles rivales de la Selección engloba a los 36 combinados que no forman parte del bombo 1, incluidos los que quedan por definir en las repescas. Las normas de la FIFA establecen que habrá cuatro grupos con presencia de dos selecciones europeas, mientras que los ocho grupos restantes contarán apenas con una europea.

Además, FIFA ha establecido que España y Argentina, como selecciones situadas en la primera y segunda posición en el ranking FIFA, respectivamente, irán a lados distintos del cuadro en caso de pasar ambas a dieciseisavos como primeras de grupo.

Si bien será este 5 de diciembre cuando conoceremos a los contrincantes de España y el resto de selecciones que se enfrentarán entre sí en el Mundial 2026, muchos se preguntan ya cuándo se publicará el calendario de la competición de la FIFA y los partidos de La Roja.

Noticias relacionadas

Cuándo se conoce el calendario del Mundial 2026 de fútbol y los partidos de España

Según ha confirmado la FIFA, el calendario de partidos de la Copa Mundial 2026 se conocerá este sábado 6 de diciembre, casi 24 horas después de que se dé a conocer el sorteo de los bombos del torneo y se confirmarán las sedes y horarios de los 104 partidos de la fase de grupos. El anuncio se realizará en una transmisión global en directo desde Washington D. C. a partir de las 18.00 horas (CET).

El encargado de presentar los partidos de esta fase de grupos del Mundial será el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al que acompañarán algunas de las mayores leyendas del fútbol internacional. Además, entre los presentes, estarán también los representantes de las 42 selecciones, así como los equipos que se jugarán el pase en la repesca.

Aún así, la versión final del calendario de partidos no estará disponible hasta el próximo mes de marzo. Será entonces cuando se habrán disputado las eliminatorias europeas y las repescas del Torneo Clasificatorio para el Mundial y conoceremos a las seis selecciones restantes que hayan completado las seis plazas restantes.

Horario y dónde seguir en directo online el anuncio del calendario del Mundial de fútbol 2026

El anuncio del calendario del Mundial de fútbol 2026 se anunciará este sábado 6 de diciembre, casi un día después de conocer los grupos que se disputarán el pase a las siguientes eliminatorias. Será a partir de las 18.00 horas cuando Infantino anunciará al mundo el horario y los días de los partidos de la fase de grupos del torneo internacional de la FIFA.

La retransmisión se podrá seguir en directo, de forma online, a través de las plataformas de FIFA, incluyendo FIFA.com y el canal de YouTube de FIFA. Los aficionados también dispondrán de la última hora en relación a la Copa del Mundo en ABC.es, donde podrán seguir la actualidad de la Selección española de Luis de la Fuente, así como del resto de equipos que competirán en el torneo el próximo verano de 2026.