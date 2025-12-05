Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Netflix compra Warner Bros por 72.000 millones de dólares

Cuándo se conoce el calendario del Mundial 2026 de fútbol y qué días serán los partidos de España

Consulta qué día y a qué hora se conocerá el calendario del Mundial de fútbol 2026 y qué día serán los partidos de España contra sus rivales en la Copa del Mundo

Cuáles son los bombos del Mundial 2026 de fútbol, en cuál está España y cuáles pueden ser sus rivales

Sorteo del Mundial 2026: horario, canal de televisión y dónde ver online hoy

Cuándo se conoce el calendario del Mundial 2026 de fútbol y qué días serán los partidos de España
Cuándo se conoce el calendario del Mundial 2026 de fútbol y qué días serán los partidos de España AFP
María Albert

María Albert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La cuenta atrás para el Mundial de fútbol 2026 ya ha comenzado. Estados Unidos, México y Canadá acogerán el próximo verano la competición internacional de la FIFA, en la que participarán 48 selecciones, el mayor número de la historia hasta el momento. ... Entre ellas estará España, que ocupa ya la posición de gran favorita para hacerse con la que sería su segunda corona tras la Copa del Mundo obtenida en Sudáfrica en 2010.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app