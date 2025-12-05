Suscríbete a
ABC Cultural
Muere Alfonso Ussía, maestro del columnismo español

De Ussía a Ussía

«Leyéndote supe quién eras; escribiéndote puedo decirte adiós. Las verdades que duelen son las que fundan la literatura. Por eso importa»

Muere Alfonso Ussía, maestro del columnismo español

Padre e hijo, en la presentación de 'El puente de los suicidas', de Alfonso J. Ussía
Alfonso J. Ussía

Hoy es el primer día distinto. Ayer fue el último contigo. Ya no te veré hasta que se muera la muerte —si es que lo hace alguna vez—. Desde hace cinco minutos sólo te encuentro en la memoria, al cruzar esa puerta entreabierta donde ... viven los días en que nada dolía. Te despido sin flores ni discursos: apenas el ruido del teclado negándose a aceptar la última frase. Este tintineo es tu despacho de García de Paredes. Entonces todo iba despacio y tú eras inmortal. Hoy suena a dos voces mientras escribo lo que ha cambiado desde hace cinco minutos.

