Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El fuego entra la parte leonesa de los Picos de Europa y obliga a evacuar la localidad de Caín

El Gobierno de Mazón pide a Sánchez que bonifique a las empresas que contraten a afectados por la dana

El Ejecutivo valenciano señala que la medida ya se aplicó tras la erupción del volcán de La Palma

Mazón nombra a una embajadora venezolana como delegada para la Hispanidad y la Libertad

Imagen de un vecino de Catarroja con escombros tras la tragedia de la dana del 29 de octubre
Imagen de un vecino de Catarroja con escombros tras la tragedia de la dana del 29 de octubre EP
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Generalitat Valenciana ha exigido al Gobierno central que establezca bonificaciones para aquellas empresas que contraten a personas trabajadoras afectadas y autónomos que hayan cesado su actividad por la dana del 29 de octubre, así como a jóvenes titulados o estudiantes de las ... zonas golpeadas, con la finalidad de impulsar el empleo y la recuperación económica.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app