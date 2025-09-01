Suscribete a
VOLCANES

El Teide registra 90 terremotos en una hora

No hay indicios que sugieran un incremento de la probabilidad de erupción volcánica a corto o medio plazo en Tenerife, señala Involcán

Foto de archivo de trabajos del Involcán en el cráter del Teide
Foto de archivo de trabajos del Involcán en el cráter del Teide INVOLCÁN

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La red sismográfica de Involcán (Instituto Volcanológico de Canarias) ha vuelto a detectar un enjambre sísmico en las entrañas del Teide. Ha sido este sábado 30 de agosto, cuando entre las 17.14 y las 18.26 hora canaria se detectaron más de 90 terremotos de muy baja magnitud.

Como ha explicado Involcán, se trata de un nuevo enjambre sísmico en Tenerife, un evento de tipo volcano-tectónico (VT), que se origina por la fracturación de las rocas en el interior del sistema volcánico insular.

Este episodio se enmarca dentro de la «actividad sísmica recurrente« que experimenta la isla desde junio de 2017, cuando comenzaron a registrarse más de 120 enjambres de eventos sísmicos VT, apunta el Instituto.

Su origen, al igual que en ocasiones anteriores, está relacionado con un proceso de presurización del sistema volcánico-hidrotermal de Tenerife, debido a la inyección de fluidos magmáticos. «Dicho proceso se viene observando de forma repetida desde 2016, y cuenta con el respaldo de datos geoquímicos y geofísicos independientes». Por un lado, ha venido acompañado desde el comienzo de este episodio por el aumento en la emisión difusa de CO₂ en el cráter del Teide, y por otro, la ligera deformación del terreno detectada desde 2024 en el sector noreste del complejo volcánico Teide - Pico Viejo.

La Red Sísmica Canaria (INVOLCAN) registró un nuevo enjambre sísmico en Tenerife. Entre las 17:14 y las 18:26 horas (hora canaria)
La Red Sísmica Canaria (INVOLCAN) registró un nuevo enjambre sísmico en Tenerife. Entre las 17:14 y las 18:26 horas (hora canaria) INVOLCÁN

Involcán ha vuelto a recordar que «no se han detectado indicios que sugieran un incremento de la probabilidad de erupción volcánica a corto o medio plazo en Tenerife«.

