Guerra total de la sanidad pública contra el ministerio de Mónica García

Los sindicatos anuncian una huelga de todos los trabajadores sanitarios para enero, que se suma a la convocada por los médicos para la semana que viene contra el Estatuto Marco

Los sindicatos también se revuelven contra Mónica García y convocan una huelga indefinida para todo el personal sanitario

Protesta de médicos contra el Estatuto Marco el pasado octubre
Elena Calvo

La reforma de Estatuto Marco en la que trabaja el Ministerio de Sanidad ha puesto en contra a todo el sector contra la ministra Mónica García. A la convocatoria de huelga de cuatro días (desde el próximo martes al viernes 12) por parte de ... los médicos, el tercer paro en unos meses contra este proyecto, se suma ahora una huelga indefinida de todo el personal que trabaja en la sanidad pública convocada por los sindicatos que negocian la ley con el departamento de García. UGT, CSIF, Satse, CCOO y CIG-Saúde anunciaron este jueves que el paro comenzará el 27 de enero y se llevará a cabo cada martes hasta que se alcance un acuerdo.

