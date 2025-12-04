Tina murió por el retraso en las ayudas para enfermos de ELA

Hace algo más de un año a Tina Varela, vecina de Los Corrales de Buelna (Cantabria), entonces con 69 años, le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La enfermedad, que en ese momento se empezaba a manifestar a través de la pérdida de equilibrio, caídas ... o cambios en la voz, avanzó a gran velocidad de manera que en los últimos meses apenas la podían mover de la cama al sillón y necesitaba ayuda para todo, incluso para respirar, que lo hacía a través de una máquina. La semana pasada, y pese a que había manifestado que quería seguir viviendo, Tina falleció.

Tal como contó ABC, a Tina los médicos le dijeron hace unos meses que si quería seguir viviendo tenía que someterse a una traqueotomía, la abertura en el cuello que se realiza a estos enfermos para que puedan respirar. Cuando se la hacen, los pacientes necesitan estar atendidos las 24 horas del día, para lo que necesitan cuidados profesionales. Ella quería hacérsela, pero al ser consciente de que tras la intervención necesitaría esa atención continuada y sin la posibilidad económica de poder contratar a al menos una persona, renunció y comenzó con los cuidados paliativos, aunque había reiterado varias veces que no quería morir.

«No quiero esclavizar a mis hijas», relataba hace apenas un mes a este diario, manifestando que se sentía obligada a morir ante la falta de ayudas para los pacientes. Tina (o Tinuca, como la llamaban sus allegados) falleció la semana pasada tras varias idas y venidas recientes al hospital. En el último mes, relata su hija Reyes, había sufrido varias crisis y apenas podía respirar hasta que finalmente los profesionales optaron por la sedación.

Noticia Relacionada El plan del Gobierno de las ayudas para los enfermos de ELA genera el caos Elena Calvo Las autonomías afean que el Ejecutivo no desarrollara la norma con ellas

«Por no sacrificarnos»

«Con las ayudas que contempla la ley esto se podría haber evitado porque ella quería hacerse la traqueotomía. Ella siempre dijo que quería vivir, que quería agotar todas las posibilidades y no se quería morir», lamenta Reyes. Si no sometió a la intervención, insiste su hija, fue porque no quería que todo el peso de sus cuidados recayera sobre sus dos hijas, ya agotadas tras haber asumido la atención de su madre en este último año. Tina vivía en el salón de casa de su hija, donde se le había adaptado el espacio para ella. «Estoy segura de que si no se la hizo fue por nosotras, por no sacrificarnos. Ha rechazado su vida por no esclavizar la nuestra», insiste.

La familia vive el duelo con «rabia» e «impotencia» por no haber tenido ayuda pese a que la ley lleva un año aprobada

Su familia vive ahora el duelo con «impotencia, rabia y frustración». El diagnóstico de Tina coincidió en el tiempo con la aprobación de la ley ELA, un hito para los enfermos que logró poner de acuerdo a todos los grupos parlamentarios con un único objetivo: garantizar que los pacientes de esta enfermedad y de otras de curso irreversible y con necesidades complejas estuvieran atendidos en sus domicilios las 24 horas del día.

Sin embargo, no fue hasta el mes pasado, a punto de cumplirse un año desde su entrada en vigor y tras meses de súplica por parte de los enfermos, cuando el Gobierno financió la norma. El Ministerio de Derechos Sociales aprobó un real decreto por el que dotó con 500 millones el sistema de dependencia y creó el grado III+ de dependencia extrema. Las prestaciones, dijo el ministro Pablo Bustinduy, serán de hasta 10.000 euros al mes por enfermo, aunque el Ejecutivo solo asumirá la mitad y la otra mitad deberá costearla la autonomía en la que resida el enfermo.

Y a día de hoy, debido a ese retraso en los tiempos, las prestaciones siguen sin llegar a los hogares, pues ahora las comunidades autónomas deben adaptar sus sistemas de dependencia para atender estos supuestos, que además de a los enfermos de ELA contemplan a pacientes de otras enfermedades de curso similar, como la atrofia muscular espinal. Las comunidades afearon además al Ejecutivo que no se hubiera trabajado de forma conjunta durante este año en la implementación de la norma, pues eso, defendieron, habría acelerado los tiempos. En este sentido, también el Consejo de Estado afeó al Ejecutivo que trasladara una «carga financiera incierta» a las autonomías.

La aprobación de la ley, expone Reyes, supuso para la familia de Tina «una pequeña esperanza» de poder tener la ayuda que necesitaban, «no económica, sino de personal sanitario para echarnos una mano», aclara, pues lo que necesitaban eran cuidadores profesionales y formados para atender a este tipo de pacientes que asistieran a su madre. Pero el tiempo fue pasando y la enfermedad avanzaba cada vez más rápido sin que esas prestaciones se convirtieran en realidad. Y al final la muerte ha llegado antes que esos cuidados prometidos.

«Siento mucha impotencia porque si esas ayudas hubieran llegado, mi madre seguiría aquí, estoy segura, porque ella quería vivir», clama. Cuando una persona tiene tan claro que quiere seguir viviendo pese a la enfermedad, recuerda Reyes, un apoyo de este tipo puede cambiarlo todo, como hubiera ocurrido, considera, en el caso de su madre.

Más de mil muertos

Reyes no quiere que más enfermos se sigan encontrando en la situación por la que ha pasado su madre, con una ley aprobada y sin prestaciones que les permitan seguir viviendo. «Son vidas. A mi madre ya nadie me la va a devolver, pero no creo que haya muchas personas que puedan pagarse cuatro cuidadores. Esta situación ya es insostenible, las ayudas tienen que llegar ya», reclama. E insiste en la «injusticia» de que una persona se vea obligada a morir cuando lo que quiere es seguir viviendo, como Tina.

Desde que se aprobó la norma, más de mil enfermos de ELA han fallecido esperando esas prestaciones. Según los cálculos de la Fundación Luzón, los costes que deben afrontar los pacientes y sus familias superan los 100.000 euros anuales en las fases más avanzadas de la enfermedad, por lo que ante la falta de ayudas son muchos los enfermos que optan por no seguir viviendo por la imposibilidad de costearlo, tal como han advertido en reiteradas ocasiones las asociaciones de enfermos.