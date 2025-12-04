Suscribete a
Tina murió por el retraso en las ayudas para enfermos de ELA

La mujer renunció a hacerse la traqueotomía que le permitiría seguir viviendo ante la imposibilidad de pagar a cuidadores

El diagnóstico de la enfermedad le llegó a la vez que la aprobación de la ley, pero las prestaciones siguen sin llegar a los pacientes

Los últimos días de Tina por el retraso de las ayudas para ELA: «Me obligan a morir»

Tina Varela, hace algo más de un mes, en casa de su hija Reyes JUAN MANUEL SERRANO ARCE
Elena Calvo

Hace algo más de un año a Tina Varela, vecina de Los Corrales de Buelna (Cantabria), entonces con 69 años, le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La enfermedad, que en ese momento se empezaba a manifestar a través de la pérdida de equilibrio, caídas ... o cambios en la voz, avanzó a gran velocidad de manera que en los últimos meses apenas la podían mover de la cama al sillón y necesitaba ayuda para todo, incluso para respirar, que lo hacía a través de una máquina. La semana pasada, y pese a que había manifestado que quería seguir viviendo, Tina falleció.

