Los afectados del volcán de La Palma a los reyes: «La reconstrucción no va bien: es caótica y sin rumbo»

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 07/06/2025

Las coladas de lava del volcán de La Palma siguen salpicando el paisaje de la isla, y aunque ya no es una gran lengua negra de destrucción, la normalidad está lejos de llegar para los afectados. Aprovechando la visita de los reyes, Felipe VI y Letizia, los afectados de la furia de Tajogaite han presentado su dura realidad: «La reconstrucción no va bien: es caótica y sin rumbo».

Tres asociaciones de afectados por la erupción en Cumbre Vieja (Tierra Bonita, Asociación Social Volcán Cumbre Vieja e Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados) han compartido con los monarcas la realidad tras casi 3 años y medio de la peor catástrofe volcánica del último siglo en Europa, porque la reconstrucción «está sin un rumbo claro ni fondo económico que garantice la ejecución de proyectos para rehacer la vida» de la población.

«La falta de una dirección clara y de un horizonte definido ha convertido este proceso de reconstrucción en un calvario para muchas de las personas afectadas y damnificadas», aseguran, al tiempo que consideran «claramente insuficientes» los convenios y proyectos de las administraciones públicas municipales e insular que se han visto «superadas por la magnitud de este desafío».

Aunque la mayoría de los afectados por la pérdida de su primera vivienda ya han cobrado las ayudas, no es así para todos. «Se ha marginado a los afectados a quienes la lava sepultó sus negocios, fincas agrarias, explotaciones ganaderas o viviendas vacacionales» que no han podido recuperarse o han tenido que adelantar el dinero. Los agricultores están en una situación «muy difícil» ya que no han recibido la segunda ayuda por pérdida de renta «ni se han cobrado compensaciones con las que reconstruir las fincas plataneras sepultadas por la lava».

Existe «agravio« entre los propietarios de zonas de las coladas ahora protegidas, que están »en desigualdad de derechos con respecto a las zonas habitadas a la hora de reconstruir sus viviendas tal como estaban antes del volcán». Igualmente, lamentan que no se trate igual a los propietarios de las viviendas modernas «cuyas hipotecas tienen un valor muy superior al compensado».

También han advertido del agravio en las compensaciones por pérdida de enseres, que ha sido igual para quienes lo perdieron todo que para quienes pudieron salvar parte de sus pertenencias, y el bloqueo de acuerdos alcanzados tras las elecciones de 2023, que «han dejado el suelo, a día de hoy, a merced de la especulación».

Asimismo, critican la «opacidad y la confusión» reinantes sobre las compensaciones económicas a quienes perdieron inmuebles, «lo que ha llevado a que muchas personas que se quedaron sin su primera y única vivienda todavía no hayan recibido las cantidades prometidas, mientras que otras, que no responden a esta circunstancia, han obtenido esos fondos».

Los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, este viernes el barrio de La Laguna, en la isla de La Palma EFE / LUIS G MORERA

¿Qué pasó en las reuniones del Pevolca?

Otra cuestión no resuelta de la que se quejan estos colectivos en su misiva a los monarcas es la de su reivindicación de que el Gobierno canario haga públicas las grabaciones de las reuniones de los comités científico y de dirección del Plan de Emergencias (Pevolca) en los días y horas anteriores a la erupción.

«Con la negativa a divulgarlas, se nos está privando de una documentación crucial para conocer las deliberaciones que condujeron a no evacuarnos antes del inicio del proceso eruptivo, a pesar de que numerosos científicos declararon tras la catástrofe que habían advertido de que la erupción era inminente, circunstancia que, en aplicación del protocolo, exigía elevar el nivel de alerta y desalojar a la población».

A todo ello unen «la falta de foros de participación ciudadana», porque los «prometidos» por la administraciones públicas «de facto han quedado cancelados como es el caso del Consejo Sectorial y el Consorcio de la Reconstrucción». Y esto ocurre en un contexto en el que los organismos públicos «han evadido la autocrítica que tanto necesitamos, en lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones y ser conscientes del dolor humano que ha emergido de esta crisis».

«Esperamos que, como reyes de España, puedan ser intermediarios en la búsqueda de una reconstrucción digna y efectiva, en la que la salud y el bienestar de los ciudadanos del Valle de Aridane sean siempre la prioridad», han manifestado aprovechando que los monarcas vuelven, «aunque de forma fugaz» a la Isla Bonita.