El caso Mati destapa la parálisis de la diplomacia española en Indonesia

El segundo de abordo en la Embajada española en Yakarta, Fernando Muñoz, ha querido explicar a ABC, tras las numerosas críticas recibidas por la gestión del cuerpo diplomático en este caso, que «hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano, entendiendo que ... las altas instancias indonesias han sido requeridas para que la investigación no sólo no cesara, sino mejorara. Además, hemos estado en contacto continuo con Ignacio Vilariño, representante de la familia, como estamos seguros de que nuestras acciones han ayudado a conseguir la detención de los dos presuntos asesinos». A su vez, el diplomático ha añadido que espera que «si existieran nuevas pruebas que pudieran incriminar a más personas la policía indonesia tome cartas en el asunto».

Tras la publicación ayer en exclusiva en ABC del sinsentido de justificar el pago de veinte noches de hotel por adelantado y a través de una transferencia bancaria que realizó Mati Muñoz el día de su deceso a la cuenta de Mala, la encargada del establecimiento, cuando y además, en ese hotel siempre se abona en efectivo por exigencias del propio negocio, enumeramos hoy las incógnitas que aún no han sido resueltas por la investigación, dejando tanto a la Policía indonesia como al cuerpo diplomático español desnudos ante las presuntas evidencias.

Hay demasiadas piezas que no encajan. Según el informe policial inicial basado en las declaraciones de los empleados del hotel Bumi Aditya que han sido utilizados como testigos, salta a la vista el error de haber dicho inicialmente que Mati Muñoz desapareció en la mañana del miércoles 2 de julio de 2025 tras haber salido, como cada mañana, a desayunar al Fresh Market su café americano y su bizcocho de plátano, para desde allí, y en tradición habitual, dirigirse a su playa favorita a nadar. Los dos presuntos autores materiales del robo y asesinato de Mati explicaron a la Policía que los hechos acontecieron en la madrugada del 2 de julio, concretamente a las 3 de la madrugada, por lo que habría sido completamente imposible que Mati hubiera ido a la playa a la mañana siguiente.

La Policía ni siquiera ha descolgado el teléfono para preguntar al único cliente que pernoctó a sólo diez metros de Mati Muñoz

En una nueva versión de los hechos, Mala, encargada del hotel, y Abby, su mano derecha, aseguraron que, aunque es cierto que Mati salió esa mañana a la playa, regresó a los pocos minutos porque había olvidado algo y que ya no volvieron a verla salir. La justificación elegida esta vez fue que ambos empleados se dirigieron hacia los bungalós del fondo del hotel donde debían preparar varios de los mismos para un grupo que llegaría dos días después. Según la verificación del libro de reservas del hotel, jamás vino grupo alguno ni en los siguientes días ni semanas.

Otra incógnita es que, como aseguran los detenidos, el cuerpo sin vida de Mati estuvo dentro de las instalaciones del hotel seis semanas exactas –42 días, desde la madrugada del 2 de julio al 12 de agosto–, es cómo durante los cuatro primeros días el cuerpo de Mati estuvo a la entrada del único espacio del negocio donde se encuentra el router de internet, el cuadro eléctrico y el almacén de ropa de cama y toallas, y el resto de días en la parte trasera, donde existe un patio. Según la Policía acepta, ninguno de los trabajadores del establecimiento olió el cuerpo en descomposición de Mati o directamente lo vio durante ese mes y medio. Vecinos del hotel aseguraron que durante julio y agosto un fuerte hedor les molestó, creyéndose, en un principio, que aquel tufo podría haberse tratado de un animal muerto.

Pero asumiendo que todo el personal del hotel pudo estar resfriado seis semanas consecutivas, debe saberse que cuando cae la noche –justo antes de las 18:00– el empleado del turno de tarde tiene siempre el deber de acceder a ese cuarto, para tras abrir el cuadro eléctrico, dar la luz del hotel. A su vez, y como las lavadoras están justo encima y el almacén de ropa de cama y toallas dentro de ese espacio donde hasta la Policía corrobora que estuvo el cuerpo de Mati, con sólo haber hecho un servicio de lavandería o haber atendido la petición de una toalla por parte de algún cliente, alguno de los empleados debió haber entrado allí.

Mención aparte tiene la decisión que Mala tomó el 23 de agosto, día que aparecieron, como por arte de magia, los efectos personales de Mati en la zona de basuras del hotel. Pues bien, tras la llegada de la Policía, Mala decidió enviar a los agentes al bungaló 111, cuando Mati, y desde hacía meses, residía en el 107. Que ese mismo día, cerca de cumplirse los dos meses de la desaparición de Mati, se acordonara la zona demuestra el nulo interés policial en una investigación que desde la detención de los autores materiales dan por finalizada a la espera de los resultados de la autopsia.

Investigación escasa

A día de hoy, la Policía ni siquiera ha descolgado el teléfono para preguntar al único cliente que, junto a su señora, pernoctó a sólo diez metros del bungaló de Mati en la noche de autos, por si vieron u oyeron algo extraño. Está también el hecho de que uno de los presuntos asesinos, Suhaili, trabajó en el hotel, al menos, hasta el 15 de julio –o sea, dos semanas después del asesinato fue cuando decidió dejar su puesto de trabajo–, cuando siempre ejercía su jornada laboral entre la medianoche y las ocho de la mañana. Cómo podría haber sido posible que, sin ayuda de alguno de sus compañeros, dejara dieciséis horas diarias seguidas, además del día libre semanal, el cadáver en fase de descomposición de Mati en un cuarto donde no sólo tenía acceso el resto del personal sino que era el único lugar común del hospedaje que se utilizaba a menudo.

Otra pregunta sin respuesta ha sido justificar lo que Mala respondió el 2 de agosto a Ignacio Vilariño, sobrino de Mati y representante de la familia, que rogó a la encargada del hotel que denunciara en la comisaría más cercana la desaparición de la turista española topándose con la siguiente frase: «He ido a la comisaría de policía y no he podido denunciar la desaparición de Mati porque no soy familiar de ella». Cualquier persona en Indonesia puede denunciar en comisaría la desaparición de cualquier ciudadano, incluso extranjero.

Las autoridades tampoco niegan lo dicho por Mala, la encargada del hotel que llegó a afirmar que tenía un familiar policía

La Policía de Lombok, a su vez, tampoco termina de justificar o negar lo que la propia Mala dijo a los parientes de Mati: «Tengo un familiar policía». El hecho de que la investigación esté oficiosamente detenida hace pensar que esta posibilidad también pueda ser cierta. No tendría sentido tratar de exponer pruebas que podrían incriminar a algunos empleados del hotel y que la comisaría central de Lembar como los de Senggigi hubieran hecho caso omiso.

Expertos policiales consultados aseguran que no se debería descartar que durante la reconstrucción de los hechos, que tendrá lugar días después de que el informe de la autopsia vea la luz y donde los propios encausados se representarán a sí mismos, se realicen cambios para que la polémica en torno a la investigación deje de crecer. «La Policía no puede seguir admitiendo que el cuerpo en descomposición de Mati estuvo seis semanas seguidas entre el almacén de ropa de cama y toallas y el patio trasero. Es imposible de justificar que nadie lo viera ni oliera», aseguró a ABC este experto policial.