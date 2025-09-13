EE.UU. destruye un gran stock de anticonceptivos almacenados por la anterior administración en Bélgica

Después de meses de trámites legales y políticos, tanto con la ONU como con el Gobierno belga, la Administración Trump se ha salido con la suya y ha destruido un gran stock de píldoras anticonceptivas y dispositivos intrauterinos almacenados en Europa para ser distribuidos en países del Tercer Mundo. La noticia, confirmada por 'The New York Times', revela que el cargamento adquirido en su día por la Agencia de Ayuda Internacional norteamericana (USAID por sus siglas en inglés) estaba valorado en 10 millones de dólares. Se encontraba almacenado en un polígono industrial cercano a la ciudad belga de Amberes.

La decisión de la Casa Blanca forma parte del plan de Donald Trump de congelar y revisar la ayuda norteamericana a los países pobres, por la sospecha de que -durante la Administración anterior- estuvo dominada por la ideología 'woke', que entre otras líneas de acción se materializó en una política de control de la natalidad en el Tercer Mundo.

En el pasado mes de julio trascendió que el Gobierno norteamericano había decidido finalmente incinerar el stock de Amberes, después de haber rechazado las ofertas de Naciones Unidas y de algunas oenegés de comprar a la Administración Trump ese cargamento. Vino a continuación el rifirrafe con las autoridades autonómicas de Flandes, la región belga donde se encontraban los anticonceptivos. La legislación flamenca prohíbe expresamente la destrucción de productos médicos que estén todavía en uso y bien almacenados, y los representantes del Gobierno local defendieron ese argumento en el caso de las píldoras y los DIU.

Finalmente, los representantes de la Administración Trump hicieron valer sus razones, y el cargamento de anticonceptivos fue destruido.

Según declaró hace días el ministro de Exteriores belga, Maxime Prevot, la mayor parte del stock almacenado en Amberes iba a ser distribuido en países del África subsahariana, y en su día fue adquirido por la Administración de Joe Biden.