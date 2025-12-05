Suscríbete a
Muere Alfonso Ussía, maestro del columnismo español

Comentarista irreverente y satírico, firma estrella de ABC en los 90, durante medio siglo fue uno de los articulistas de referencia de la prensa española

De Ussía a Ussía, la despedida de su hijo

Una carta al director en 1978, lo primero que publicó en ABC

Alfonso Ussía, en la Redacción de ABC en 2001, tras ser galardonado con el Cavia
Alfonso Ussía, en la Redacción de ABC en 2001, tras ser galardonado con el Cavia Jaime García
Jaime G. Mora

Jaime G. Mora

Madrid

Alfonso Ussía (Madrid, 1948 - Comillas, 2025), escritor, humorista, periodista y una de las firmas más reconocibles del columnismo español del último medio siglo, ha muerto en Madrid a los 77 años. Con su fallecimiento desaparece un comentarista irreverente, de voz inconfundible, que combinó sátira, ... tradición literaria y una mirada crítica y mordaz sobre la vida pública española. La mayor parte de su carrera transcurrió en ABC, aunque también ha pasado por cabeceras como las de 'Diario 16', 'Ya', 'La Razón' y, más recientemente, 'El Debate', donde escribía un artículo diario.

