Muere Alfonso Ussía, maestro del columnismo español

Alfonso Ussía (Madrid, 1948 - Comillas, 2025), escritor, humorista, periodista y una de las firmas más reconocibles del columnismo español del último medio siglo, ha muerto en Madrid a los 77 años. Con su fallecimiento desaparece un comentarista irreverente, de voz inconfundible, que combinó sátira, ... tradición literaria y una mirada crítica y mordaz sobre la vida pública española. La mayor parte de su carrera transcurrió en ABC, aunque también ha pasado por cabeceras como las de 'Diario 16', 'Ya', 'La Razón' y, más recientemente, 'El Debate', donde escribía un artículo diario.

Nieto de Pedro Muñoz Seca –el autor de 'La venganza de Don Mendo', fusilado en Paracuellos de Jarama–, hijo de los condes de los Gaitanes, marcó perfil público con su cerrada defensa de la Monarquía constitucional y una crítica firme al terrorismo etarra. Durante años vivió con escolta. «Una mañana, llevaba a mis hijos al colegio, y me avisaron mis vástagos: 'Papá, nos sigue un coche con tres etarras'. Miré por el retrovisor y di mi veredicto: 'Son policías'. Y nos acompañó la risa durante el resto del trayecto».

Inició las carreras de Derecho y Periodismo, pero no las terminó; su verdadera formación la encontró en la prensa de la época. Su primer empleo fue como documentalista en el diario 'Informaciones' y se estrenó como plumilla en 'Sábado Gráfico'. Fue su lanzadera para recalar en ABC. Su estreno en estas páginas, eso sí, sería una carta al director, en 1978; dos años después empezó a colaborar de manera regular. Desde 1985 hasta 2004 mantuvo su sección fija 'Cosas que pasan', con la que se convirtió en un referente. En total escribió 2.459 artículos en ABC.

Arriba, en la noche del Cavia; abajo, junto a Marina Castaño y Cela. En último lugar, Ussia en su casa de Madrid Archivo ABC

Formación en la Casa de ABC

«Mi vieja Casa de ABC fue la de mi formación, y defiendo y defenderé para siempre la figura cimera y magnífica de Guillermo Luca de Tena, el gran señor del periodismo español de la última época. Uno se va de los sitios sin percibir ni un euro de indemnización, pero con los sentimientos intactos», recordaría más tarde en 'La Razón', donde recaló tras marcharse de ABC. Molesto porque la dirección había rechazado publicarle un artículo sobre 'el cerdo vasco' donde ridiculizaba al Gobierno autonómico por su intención de registrar un tipo de raza porcina autóctona, en febrero de 2004 comunicó la «ruptura unilateral» del contrato que lo ligaba a esta Casa.

Además de sus columnas, en ABC había prestado su ingenio a la sección humorística 'Al Loro', que dirigió primero en el suplemento dominical y después en Blanco y Negro. A principios de los 80 había dirigido la revista satírica 'El Cocodrilo'. Formó parte de tertulias humorísticas junto a Antonio Mingote, Antonio Ozores o Chumy Chúmez en programas de radio –con Luis de Olmo– y televisión. Formó parte del equipo fundador de Antena 3 Radio. Su creación más popular, el Marqués de Sotoancho –un personaje aristocrático y excéntrico de la Baja Andalucía– alcanzó un notable éxito y dio lugar a una serie televisiva.

Real Madrid

Uno de los episodios más sonados de su biografía fue su candidatura a la presidencia del Real Madrid en las elecciones de 1991, donde compitió contra Ramón Mendoza. «Me presenté con el único fin de demostrarle a Ramón que no era el dueño del club. Tuve más avales que él, pero ganó las elecciones», recordó en 'El Confidencial'. Aunque al principio pocos lo tomaron en serio, alcanzó el 40 por ciento de los votos. «No hice el ridículo, como José María García había pronosticado. Al cabo de los años, en el propio Madrid me comunicaron que, en realidad, yo había ganado aquel proceso porque le votaron socios que estaban muertos».

La trayectoria de Ussía estuvo marcada por varios procesos judiciales. En 1979 fue procesado por un poema humorístico sobre Enrique Tierno Galván, por entonces alcalde de Madrid. A principios de los 80, la Comunidad de Madrid presentó una denuncia por otro poema ilustrado que caricaturizaba a Joaquín Leguina. Años después, en 1991, un concejal de Herri Batasuna intentó llevarlo ante los tribunales por presuntas injurias; el juez desestimó la querella. Ninguno de estos episodios lo amilanó, como demostrarían polémicas posteriores.

Alfonso Ussia, fotografiado en su casa de Madrid, en el año 2000 Archivo ABC

Ya entrados los 2000 fue condenado a indemnizar al periodista Fernando G. Delgado por un delito contra el honor y perdió un juicio contra Messi por opiniones consideradas insultantes. «Nandrolono está triste, ¿Qué tendrá Nandrolono? / ha perdido su ritmo, ha perdido su tono / aunque le hayan moldeado un precioso tupé», escribió. También fue condenado por un delito de injurias hacia Corinna Larsen. Ussía defendía su escritura como heredera de la tradición satírica de Quevedo y Góngora, pero los tribunales no siempre lo vieron así.

Premios

Publicó cerca de medio centenar de libros entre poemarios, narraciones y recopilaciones de artículos. Destacan 'Coplas, canciones y sonetos para después de una guerra' (1979), 'Fustazos y caricias' (1981), 'Golfos, gafes y gorrones' (1983), 'Sin acritud' (1985), 'Por fin entramos en Europa' (1986), 'Tratado de las buenas maneras' (1992), que nació como una idea para una serie de 'Blanco y Negro', 'Versos prohibidos' (1996), 'Del coscorrón a la seda' (2003) o 'Pachucha tirando a mal' (2001).

Ganó los dos premios de periodismo más prestigiosos de España: el Mariano de Cavia y el González-Ruano; y, este año, la Comunidad de Madrid lo condecoró con el premio de Cultura en la categoría de Literatura. A estas distinciones se suman la Gran Cruz del Mérito Naval, la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo y la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Era académico de Bellas Artes de Santa Cecilia.

Ussía estaba casado y tenía tres hijos. Una de sus últimas columnas se la dedicó a su hijo menor, Alfonso J. Ussía, que ha seguido sus pasos como columnista de ABC y recientemente ha recibido un premio por su empeño en visibilizar los años duros del terrorismo etarra. «Sentí lo que debe sentir el padre de un gran escritor», escribió Ussía padre. «Que los tiempos cambian y los hijos nos adelantan. Hoy duermo tranquilo pensando que el Ussía que vale, el jefe de las letras entre los míos, es mi hijo Alfonso».