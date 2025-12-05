Suscribete a
Un cambio en la cúpula del grupo Ribera Salud impulsó los recortes en el hospital de Torrejón

Pablo Gallart pasó de la dirección financiera a CEO del grupo sanitario tras la destitución fulminante de Alberto de Rosa el pasado mes de mayo

El Ministerio de Sanidad abre una investigación sobre posibles irregularidades en el Hospital de Torrejón

Alberto de Rosa, presidente y accionista de Ribera Salud hasta mayo de 2025 (izquierda) y Pablo Gallart, nuevo CEO del grupo
Nuria Ramírez de Castro y José Luis Jiménez

Madrid

El grupo Ribera Salud ha despedido al menos a cuatro directivos que denunciaron en el canal ético interno las instrucciones de su consejero delegado, Pablo Gallart, para aumentar los beneficios del Hospital de Torrejón de Madrid, uno de los centros sanitarios públicos que ... gestiona en toda España. Gallart había pedido «imaginación» para mejorar los resultados de la empresa, pero marcaba como directriz aumentar las listas de espera y hacer ajustes para elevar las ganancias de la compañía sanitaria privada, tal y como ha publicado El país, con los audios del CEO.

