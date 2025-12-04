Suscribete a
Los sindicatos también se revuelven contra Mónica García y convocan una huelga indefinida de todo el personal sanitario

El paro comenzará el 27 de enero y se replicará todos los martes hasta que se alcance un acuerdo por el Estatuto Marco

La ministra de Sanidad, Mónica García, este martes en Bruselas
La ministra de Sanidad, Mónica García, este martes en Bruselas EFE
Elena Calvo

Elena Calvo

El Estatuto Marco -la ley que regula las condiciones del personal sanitario- que prepara el Ministerio de Sanidad sigue generando problemas a Mónica García. Si la semana que viene los médicos han convocado una huelga de cuatro días contra este proyecto, ahora son los sindicatos ... que negocian la norma con el departamento de García (UGT, CSIF, Satse, CCOO y CIG-Saúde) los que se revuelven y convocan una huelga indefinida para todo el personal sanitario. El paro comenzará el 27 de enero de 2026 y se replicará cada martes hasta que se logre llegar a un acuerdo.

