El incendio infinito: «La vegetación es como pólvora»

El fuego de Chandrexa de Queixa, todavía fuera de control, arroja un saldo de más de 16.000 hectáreas arrasadas. Las brigadas apagan llamas que vuelven a revivir. La culpa, de la meteorología imposible

Un efectivo lucha contra las llamas en A Corredoira (Orense) ALAN PÉREZ
En Cova no se olvidan que es 15 de agosto, festividad de la Ascensión. Los pocos vecinos y familiares que hay en esta pequeña parroquia de Pobra de Trives han quedado tras la misa en el bar de Isabel Prada, 'Casa Agenor', para verse, abrazarse ... y celebrar que están vivos y la pesadilla del fuego quedó atrás. Lo vieron muy cerca, demasiado. Todo el entorno de este núcleo está consumido, calcinado. Y si las casas han resistido «es porque los vecinos nos ayudamos: fue un infierno».

