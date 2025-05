Austria, ganador de Eurovisión 2025, en directo: resultado de Melody con 'Esa Diva', clasificación final por puntos y puesto de España

Sigue en directo la última hora de Austria, ganador de Eurovisión 2025 con JJ, con el resultado de Melody, el puesto de España con 'Esa Diva', el reparto de puntos del jurado y el televoto, las reacciones y la última hora del festival hoy.

Austria despliega talento vocal con 'Wasted Love', una actuación que es imposible que pase desapercibida: es normal que sea una de las favoritas de la noche para ganar Eurovisión 2025. Es una pena que el último ganador fuera Nemo Mettler y su lírica, porque JJ parece la copia del suizo (y no sé si será suficiente para darle el micrófono de cristal).

Le tuvimos miedo al éxito con Almacor , pero Islandia no. El grupo VAEB, inusualmente parecidos al exconcursante del Benidorm Fest (hasta él mismo lo admite), ha animado al escenario después de una actuación lenta. ¡Y HA LEVANTADO AL PÚBLICO!

A sus 21 años, Claude Kiambe se desmarca como uno de los artistas más jóvenes que participan y también uno de los grandes favoritos para hacerse con el título de ganador del Festival de la Canción. A pesar de juventud, al joven neerlandés de origen congoleño no le falta experiencia musical: lleva años siendo toda una estrella en su país.

Por el momento, según las casas de apuestas reflejan en la web Eurovision World, parece que el ganador del Festival de la Canción podría ser la banda KAJ , representante de Suecia. Sin embargo, los representantes suecos no son los únicos aspirante con posibilidades para imponerse este sábado.

Así, profesionales de cada país emitirán sus votos, presentados en directo por personalidades locales que repetirán los más que míticos '12 points go to...' , que se combinarán con las puntuaciones del televoto del público. El televoto acaba teniendo el 50,6% del peso en la decisión final frente al 49,4% del jurado profesional.

La representante maltesa, Miriana Conte , tuvo que lidiar con la censura de la organización de Eurovisión por emplear la palabra 'kant' (leído como «vulva» en español), pero eso no ha evitado que 'sirva' sobre el escenario en esta final. Es una de las favoritas de la noche, y quizá su gran desempeño pueda ayudarla en el televoto.

Me declaro fan de KAJ, los favoritos para ganar el micrófono de cristal . La banda finlandesa, que representa en la final de Eurovisión 2025 a Suecia, ha hecho un claro homenaje a un icono de su cultura, las saunas. No sé lo que dicen, pero la canción es adictiva. ¡¡BARA BADA BASTU BASTU!!

Anne Peichert, más conocida a nivel artístico como Louane Emera , fue la elegida hace ya varios meses para representar a Francia ─uno de los países del 'Big Five' de la UER─ en el Festival de la Canción. El tema elegido para la ocasión es 'Maman' , una balada coescrita con Tristan Salvati, en la que la artista gala habla de uno de los episodios más duros de su vida: la muerte de su madre.

Aunque en España no podemos votar a nuestra diva, aquellos que residan fuera de las fronteras de nuestro país sí pueden darle sus 12 puntos a la cantante sevillana. Estos son los números de teléfono y SMS para apostar por Melody en la gran final de Eurovisión 2025 .

Los países de América Latina podrán votar de manera online . Sin embargo, sus votos se sumarán junto a los de otros países no miembros de Eurovisión y se contarán como un solo país al final.

Al finalizar las actuaciones de la final de Eurovisión 2025 , los espectadores tendrán que estar atentos a los números que aparecerán en pantalla para poder votar correctamente. Cada persona podrá votar hasta 20 veces por país , siempre que no sea el suyo, y desde cada dispositivo que utilice.

Las casas de apuestas ya tienen claro los países favoritos para levantar el codiciado micrófono de cristal en la final del 69º Festival de la Canción este sábado. También cuál será el puesto de España en Eurovisión 2025 , que no ha hecho más que fluctuar en las últimas horas.

Portugal no ha otorgado nada a Melody, pero sí los 12 puntos a Italia.

La sauna no había convencido mucho a los jurados... excepto a Islandia. La banda KAJ se lleva ahora sus 12 primeros puntos.

Lucio Corsi se está convirtiendo en la gran sorpresa de la noche. No aparecía en las casas de apuestas, pero ha conseguido colocarse en cuarta posición, con otros 12 puntos de los anfitriones que le meten de lleno en la batalla por el micrófono de cristal.

A pesar de las expectativas, la cantante sevillana no ha podido mejorar los resultados de Nebulossa y su 'Zorra' y ha conseguido tan sólo 37 puntos. Finalmente, Melody se queda en el puesto 24 de la gran final de Eurovisión, es decir, antepenúltima.

ERAN FAVORITOS, PERO SE QUEDAN LEJOS DEL PRIMER PUESTO. LOS KAJ NO HAN CONSEGUIDO UNA GRAN PUNTUACIÓN, PARA SORPRESA DE MUCHOS.

Iba segunda en las votaciones del jurado, pero Suiza no ha convencido al televoto. Zoë Më se queda lejísimos de ganar.