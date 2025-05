El mensaje de Melody tras conocerse el resultado final de Eurovisión: «Vamos a hablar con claridad»

Un año más, España se queda con un sabor agridulce tras su paso por Eurovisión. Esta 69ª edición del certamen ha tenido como país ganador a Austria, que lanzaba una propuesta lírica con su 'Wasted Love', interpretada por el austrofilipino JJ.

Melody, nuestra representante, quedaba en un puesto 24, con solo 37 puntos entre los del jurado y los del televoto. 'Esa Diva' parece no haber conquistado del todo a Eurovisión a pesar de ser una de las propuestas con más popularidad en las redes y plataformas.

El sueño de repetir lo que ocurría con Chanel en 2022 quedaba en eso, un sueño, y los españoles de nuevo sentíamos la decepción de no haber recibido los puntos que creíamos que nuestra propuesta merecía. Esto se manifestaba en las redes sociales e, incluso, en los comentaristas de RTVE para el certamen, que expresaron su tristeza a los telespectadores.

Pero todo sigue y, opiniones a parte sobre el resultado de Melody en Eurovisión, nos centramos en las palabras que compartió un rato después de haber sido conocedora de los puntos que recibió. Y es que nuestra diva no quiso irse a dormir sin antes mandar un mensaje a todos los eurofans, en el que adelantaba parte de su punto de vista tanto de su propia actuación como de la gala de Eurovisión en general.

Melody, agradecida y orgullosa

La de Dos Hermanas comenzaba a hablar, aún con su body de brillos puesto, agradeciendo todo el cariño recibido: «En primer lugar quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado muchísimo, a toda España, porque se ha volcado conmigo cien por ciento [...] Ha sido un show total que creo que no se olvidará jamás».

Además, añadía estar contenta con su trabajo y el de su equipo, después de meses de preparación desde que se alzó como ganadora del Benidorm Fest y fue elegida como nuestra representante de este 2025. «Estoy muy satisfecha con la actuación que he hecho, me parece que hemos hecho un gran trabajo, mi traje me encanta, vocalmente ha estado... Estoy muy feliz, qué quieres que te diga. Los bailarines son unos máquinas, todo»

«Sabéis que yo soy natural y bien clara»

Con el desparpajo que le caracteriza, Melody ha seguido explicando que, más adelante, quiere hablar alto y claro sobre su paso por Eurovisión y sobre sus impresiones de todo lo que ha visto, candidaturas, votaciones del público y del jurado, organización y en definitiva, sobre todo el certamen.

«Ahora estoy un poquito cansada, pero voy a hablar un poquito más largo y tendido con vosotros de todo lo que he visto y de lo que pienso y demás. Pero sí quiero dejar clara una cosa: Esto es una cosa más y yo, con lo que me quedo, es con el amor y el cariño y el respeto que todos los países han mostrado detrás de cámara a nosotros y nuestro trabajo, porque estaba todo el mundo con la boca abierta», expresa.

«Y me quedo también, por supuesto, con que este verano nos vamos a ver porque tenemos una gira de conciertos brutal. Pero aún así yo creo que vosotros también os merecéis una explicación, una charlita, y nos la vamos a pegar y vamos a hablar como ustedes sabéis que yo soy natural y bien clara. Vamos a hablar con claridad de lo que yo he vistoy de lo que opináis tanto vosotros como yo», adelantaba la sevillana.

«Que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas»

«Nosotros hemos ganado. El amor está por encima de todo, y que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas, pero que viva el arte», ha rematado la artista.

Buenas noches familia, no quería irme a la cama sin antes hablar un poquito con vosotros. Os quiero y gracias por vuestro apoyo! ❤️ pic.twitter.com/kJGh8wVYHf — Melody Oficial (@soyyomelody) May 18, 2025

Así, Melody se ha mostrado tranquila y muy feliz a pesar de haber obtenido solo 37 puntos y un puesto 24, pues, para ella, importa más todo lo vivido y experimentado, además de dar más valor a la música y el amor que a «otras cosas», dando a entender que el festival no se centra solo en premiar el nivel musical y artístico de sus participantes.