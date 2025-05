La polémica de Israel dispara las audiencias de Eurovisión 2025

La pasada edición de Eurovisión fue posiblemente una de las más polémicas con un concursante descalificado horas antes de empezar la gran final, pitos y abucheos constantes a Israel, alguna bandera palestina que se coló en el directo. Y la noche del pasado sábado también prometía. Aunque la semana de Eurovisión parecía tranquila, las últimas horas se torcieron con los comentarios de Tony Aguilar y Julia Varela sobre Gaza en la presentación de Israel en la segunda semifinal, la reprimenda de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a la delegación española, las amenazas con posibles multas.... RTVE quiso desafiar a las palabras de la UER que afirmaron lo siguiente: las cifras de víctimas no tienen cabida en un programa de entretenimiento apolítico cuyo lema encarna nuestro compromiso con la unidad. Así abrió RTVE la retransmisión con un mensaje a favor de Palestina: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina».

El efecto de la polémica de Israel y la expectativa ante su participación y la reacción del resto de países y presentes provocó, entre otras cosas, que la audiencia alcanzara un 50,1% de cuota de pantalla y 5.884.000 espectadores según datos de Barlovento Comunicación sobre cifras de Kantar Media. Así, el share se quedó con casi diez puntos más que el pasado año. Además, la emisión de las votaciones logró 6.315.000 espectadores de media y el 59,7% de cuota de pantalla.

La polémica que suscitó la participación de Israel se palpó a través también de los abucheos, que no cesaron durante la actuación de Yval Raphael, la representante de Israel y superviviente de los brutales ataques del grupo terrorista Hamás precisamente en un festival de música en el país. Con su 'New day will rise', la artista, vestida de negro y con una escenografía sobria en la que irrumpía una escalera en espiral plateada y brillante. El orden de las actuaciones y la polémica de su participación no ayudaban a que la artista consiguiera un buen lugar en el ranking, sin embargo, el televoto la impulsó hasta el segundo lugar. Fue la artista más votada por el público y España dio 12 puntos, la máxima puntuación, también al país.

Melody cerró el círculo eurovisivo tras cantar a los cuatro vientos 'Esa diva', con helicóptero incluido. La cantante, que puso a bailar a media España con 'Como los gorilas' con diez años y se quedó a las puertas del certamen con Los Vivancos en 2009, lo dio todo junto a sus bailarines con una virtuosa voltereta con la que cerró un nuevo capítulo en su carrera musical.

