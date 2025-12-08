'La isla de las tentaciones 9': lista completa de parejas y tentadores del programa de Telecinco

Apenas ocho meses después de que terminara su última edición y aún con el fenómeno Montoya muy presente, 'La isla de las tentaciones' volvió a Telecinco. La novena edición del programa presentado por Sandra Barneda arrancó hace un mes y ... ya ha demostrado que todavía puede sorprender al espectador, y mucho.

Telecinco emite cada semana una triple entrega de 'La isla de las tentaciones', de lunes a miércoles, además de un debate los domingos. Hoy, las cinco parejas continuarán poniendo a prueba sus relaciones. Almudena y Darío se reencontrarán ante el espejo en uno de los momentos más desgarradores de la edición. Además, Helena y Rodri se enfrentarán a los tentadores de sus parejas.

La novena edición de 'La isla de las tentaciones' ya ha dejado momentos cargados de emoción, además de varios abandonos. Cinco parejas aterrizaron en República Dominicana, pero una de ellas tuvo que abandonar muy pronto. Lorenzo y Nieves pusieron fin a su aventura, después de que el programa penalizara a las parejas por saltarse las normas, y decidieron irse juntos tras la 'hoguera de las consecuencias'.

En su lugar, llegaron Álvaro Rubio y Mayeli, dos rostros conocidos del formato, ya que participaron en la octava edición del programa. Sin embargo, ella fue expulsada por su comportamiento y ambos se tuvieron que enfrentar en una hoguera que dejó una de las grandes sorpresas de la edición: están embarazados.

Después del último abandono, una nueva pareja se incorporó el pasado miércoles a las villas, dispuesta a poner a prueba su amor. Te contamos quiénes son y cómo queda el plantel completo de parejas y tentadores de 'La isla de las tentaciones 9'.

Parejas de 'La isla de las tentaciones 9'

'La isla de las tentaciones 9' cuenta con cinco parejas en estos momentos. Cada una se encuentra en un punto diferente de la relación. Sin embargo, todas llegaron a República Dominicana con cierta desconfianza hacia su novio o novia. Por ello, acudieron a este programa con el objetivo de ponerse a prueba y confirmar que están hechos el uno para el otro.

1 Rodrigo y Helena

Rodrigo (26) y Helena (26) son de Madrid y llevan juntos un año. Él es muy celoso y comenzó a conocer a Helena cuando aún seguía con su ex. Ambos definen su relación como «un caos». Su objetivo en 'La isla de las tentaciones' era confirmar si realmente podían estar juntos o era el momento de avanzar por separado.

2 Gilbert y Claudia

Gilbert (24) y Claudia (23) vienen de Mallorca y llevan juntos un año y medio. Al mes de comenzar su relación, se fueron a vivir juntos. Medio año después, adoptaron a su perrita Chloé. Ella se define como una chica muy caprichosa, posesiva y celosa, a la que le encanta gustar, lo que genera dudas en su novio. Él, en cambio, trata de complacer siempre los deseos de su novia. Su objetivo en el programa es llegar a tener una relación justa, en la que los dos aporten lo mismo y se comporten igual el uno con el otro.

3 Juanpi y Sandra

Juanpi (28) y Sandra (23) llegan desde Cádiz y llevan juntos un año y medio. A él le encanta gustar y, según dice, tiene dos personalidades: la de un Juanpi 'bueno' y la de Juanpi 'malo', que ha sido infiel a todas sus parejas, motivo que genera celos en su novia actual. Llegan al programa para comprobar que él ha evolucionado y puede ser fiel a su pareja.

4 Dario y Sandra

Darío (25) y Almudena (26) son de Málaga y forman la relación más longeva de esta edición, ya que llevan juntos 11 años. Comenzaron su noviazgo siendo adolescentes, por lo que sienten que no pudieron disfrutar plenamente de las experiencias propias de esa etapa. Ella confiesa ser muy celosa y muy dependiente de su novio. Esperan que 'La isla de las tentaciones' sea la prueba definitiva para planear su boda y formar por fin una familia.

5 Enrique y Andrea

Enrique (19) y Andrea (20) son la nueva pareja de 'La isla de las tentaciones'. Llegan de Gijón y llevan juntos un año y medio. Se conocieron por redes sociales y ella se define como una persona celosa, para la que un simple 'like' supone una deslealtad. En cuanto a Enrique, ha mentido durante la relación, lo que ha provocado una gran desconfianza en su novia. Los dos llegan muy enamorados al programa, pero con un reto muy claro: superar la prueba para casarse y formar una familia.

Tentadores y tentadoras de 'La isla de las tentaciones 9'

En 'La isla de las tentaciones 9' hay ocho solteros y ocho solteras dispuestas a darlo todo para poner a prueba el amor de las cinco parejas. Los chicos están en la villa de las novias, mientras que las chicas conviven con los novios en otra impresionante mansión.

Tentadores de 'La isla de las tentaciones 9' Aitor (28 años, Barcelona). Administrativo.

Andrea Calush (26 años, Italia). Monitor de ocio y tiempo libre.

Andrea (33 años, Italia). Empresario.

Borja (27 años, Tenerife). Coach biomecánico.

Dairon (25 años, Benidorm, Alicante). Cantante.

Iñaki (32 años, Barcelona). Empresario.

Juanjo (22 años, Alicante). Opositor de policía.

Melchor (22 años, Valencia). Trabajador de una empresa de eficiencia energética.

Tentadoras de 'La isla de las tentaciones 9' Alba (20 años, Málaga). Profesora de baile.

Cristina (23 años, Las Palmas de Gran Canaria). Auxiliar de enfermería.

Estefanía (28 años, Cartagena). Azafata de vuelo.

Mara (21 años, Alicante). Oposita para policía.

Noelia (26 años, Ronda, Málaga). Sector comercial.

Olatz (27 años, San Sebastián). Nutricionista.

Soraya (22 años, Madrid). Administrativa.

Vita (23 años, Girona). Estudiante de Administración y Finanzas.

Además, una nueva soltera se incorporó al grupo de tentadoras. Se trata de Mari, que llegó de Mallorca y es auxiliar de enfermería. Su caso es un tanto especial, puesto que tuvo un romance en el pasado con uno de los novios. «Fui, soy y seré la mayor tentación de uno de vuestros novios», aseguró, en referencia a Gilbert, pareja de Claudia.

Los tres tentadores VIP

A los ocho solteros y nueve solteras se sumaron después tres tentadores VIP. Dos de ellos ya pasaron por 'La isla de las tentaciones' y volvieron al programa para poner a prueba a las cinco parejas. A continuación, te desvelamos quiénes son y te contamos un poco más de cada uno de ellos.

1 Albert Barranco TELECINCO Albert Barranco

Albert Barranco (31 años) no tiene experiencia previa en 'La isla de las tentaciones', pero sí en otros realities de Telecinco. El nuevo tentador VIP se dio a conocer en 'Mujeres y hombres y viceversa' y ha participado en otros formatos como 'Supervivientes' o 'Los vecinos de la casa de al lado'.

«Me llaman el mosquito catalán porque allá donde voy, pico»: así se presentó el nuevo tentador VIP en la ceremonia de entrega de collares, donde aseguró que quiere encontrar de nuevo el amor: «Llevo un año soltero y creo que es el momento perfecto para volver a enamorarme».

2 Gerard Arias TELECINCO Gerard Arias

Gerard Arias (32 años) encadena dos ediciones del programa. Bombero de profesión, acudió a 'La isla de las tentaciones 8' con su entonces novia, Alba, quien decidió abandonar la isla al no soportar más la experiencia. Tras varias idas y venidas, la pareja rompió definitivamente hace unos meses.

«El año pasado vine con mi pareja y la cosa no salió como yo esperaba y este año vengo totalmente a lo contrario, a conocer a una chica que me haga creer de nuevo en el amor», aseguró el nuevo tentador en su presentación.

3 Érika Portillo TELECINCO Érika Portillo

La única mujer entre los tentadores VIP es Érika Portillo (24 años), quien también pasó por 'La isla de las tentaciones 8'. Tras un breve romance con Eros, uno de los novios, la tentadora hizo caer en la tentación también a otro de los chicos: Álvaro.

Érika triunfó en la edición anterior y está dispuesta a volverlo a hacer. «Como ya sabéis, el año pasado no me fue nada mal. Creo que este año me va a ir muchísimo mejor, ya vosotras lo veréis», advirtió la sevillana.