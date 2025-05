La vida personal de Melody: un novio modelo, su hijo y su relación con El Fary

Todos conocen a Melody como esa niña que con tan solo 10 años se convirtió en todo un icono nacional gracias a su canción 'El Baile del Gorila'. Y es que ella estaba predestinada a triunfar en la música. Este primer sencillo pasó a ser el tema del verano en 2001. No había nadie que no lo cantara o lo bailase.

Gracias a su éxito, la sevillana alcanzó los puestos más altos en las listas de ventas y se embarcó en varias giras internacionales. Sin duda, todo un sueño para alguien de esa edad.

A sus 34 años, sigue subiéndose a los escenarios y llenando recintos para que sus fans, aquellos que la han acompañado durante más de dos décadas, sigan disfrutando de su arte. Pero no se conforma solo con eso. Melody se propuso ser la cantante que represente a España en Eurovisión 2025 y lo logró.

Para llegar hasta Basilea, primero tuvo que superar un reto de lo más complicado: ganar el Benidorm Fest 2025. Fue una de las 16 concursantes que se presentaron al certamen nacional y una de las ocho finalistas de la gran final tras clasificarse en la segunda semifinal. A pesar de no tenerlo fácil, ya que en esta edición se ha visto mucho nivel, la joven se alzó con el micrófono de bronce.

Ahora, la sevillana pisa el escenario de Suiza con una candidatura que, según indica, «lo tiene todo». «Tiene potencia, conexión, historia. Mucha gente se va a sentir identificada. Es explosiva y al mismo tiempo sentimental. Yo creo que tiene todos los ingredientes», aseguraba en una entrevista para RTVE.

En concreto, su tema se titula 'Esa Diva'. Lo ha compuesto ella misma junto a Alberto Fuentes Lorite y se trata de un canto a la igualdad y la inclusión.

Asimismo, ha revelado que han trabajado en la letra durante más de un año y cada palabra ha sido escogida cuidadosamente. «No habla de la típica diva, sino de una madre que madruga o de una artista sin cartel. Vengo a promover el arte y la música», comenta.

La artista se siente preparada y con muchas ganas, sobre todo porque sintió el apoyo del público en la preselección española. «Yo sabía que me querían. Tengo que decirlo y estoy sumamente agradecida. He recibido tantos mensajes que yo digo 'te prometo que me pongo a hablar y pensar y se me saltan las lágrimas'. Me encanta lo que hago y lo vivo tanto que ver que la gente que está ahí contigo te da ese empujón...», sostiene.

No hay dudas de que Melody tiene luz propia y que ha nacido para esto. Pero, ¿cómo es en las distancias cortas? Conocemos el lado más personal de la cantante.

Su verdadero nombre

Aunque desde 2001 el mundo entero la conoce como Melody, lo cierto es que su nombre no es realmente este. La sevillana se llama Melodía Ruiz Gutiérrez.

Su novio

Durante todos estos años, Melody se ha enamorado. Aunque ha tenido varias parejas, ahora su corazón está ocupado por Ignacio Batallán, según desveló hace casi un año Socialité.

Es argentino, modelo y jugador de voleibol profesional. Además, el citado medio indicó que es propietario de un gimnasio ubicado en Fuengirola. Allí trabaja como entrenador personal. Al parecer, este fue el lugar donde surgió la chispa con la cantante.

Se desconoce la fecha exacta en la que empezó esta relación, pero si algo está claro es que están muy unidos. Tanto es así que Melody quiso convertirse en madre por primera vez a su lado. Respecto a Ignacio, todo apunta a que él ya era padre de otra niña antes, según algunas fotografías que tiene publicadas en su perfil de Facebook.

Su hijo

Melody e Ignacio tomaron la decisión de tener un bebé y en febrero de 2024 llegó al mundo Cairo. Fue la propia cantante quien comunicó a sus seguidores por Instagram el nacimiento del pequeño. «Este amor que siento por ti por segundos se va haciendo más y más grande», escribió en un post junto a un vídeo de ella en el hospital con el recién nacido.

Desde que su «muñeco», así es como le llama, apareció en su vida, Melody siente que es la mujer más feliz del planeta. «No hay palabras que puedan describir lo que siento por ti. Cuando te miro y veo esa sonrisa tan linda iluminas mi corazón. Te amo», expresó a través de otra publicación en sus redes sociales.

Su relación con El Fary

Lo cierto es que Melody tiene un vínculo muy especial con El Fary. En su visita a 'La Resistencia' en 2023, cuando David Broncano todavía emitía su programa en Movistar+, la cantante aseguró que fue su «gran descubridor musical» y quien le ayudó a ser una estrella.

Con nueve años, la sevillana le pidió a sus padres como regalo de cumpleaños una maqueta y, por casualidades de la vida, esta acabó en las manos de El Fary . «Le encantó», recordó con felicidad ese instante. A partir de ahí, la pequeña Melody empezó a componer y creó su gran joya: 'El Baile del Gorila'.