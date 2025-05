Austria se hace con el micrófono de cristal ante la debacle de Melody y 'Esa diva'

Aunque la semana de Eurovisión parecía tranquila, las últimas horas se torcieron con los comentarios de Tony Aguilar y Julia Varela sobre Gaza en la presentación de Israel en la segunda semifinal, la reprimenda de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a la delegación española, las amenazas con posibles multas… Aun así, la gran noche de Eurovisión concluyó con los pronósticos esperados: Austria se alzó con el micrófono de cristal. Johannes Piestz con su 'Wasted love', conquistó a los eurofans y se convirtió en ganador de Eurovisión. Lo hizo lejos de Melody, que quedó en la 24 posición con 'Esa diva'. Aunque a muchos les interesaba conocer el resultado de la andaluza y del ganador, los ojos estaban puestos en Israel, que ocupó los primeros puestos desde el principio en las principales casas de apuestas y que finalmente logró un buen lugar: el segundo.

Poco a poco, Eurovisión ha pasado de ser un festival de música pop a ser, entre otras cosas, un escaparate de una agenda social marcada por los países que participan, o no, y los temas que abundan en redes sociales o están de actualidad. Anoche tocaba, como el año pasado, la participación de Israel. La pasada edición del festival fue posiblemente una de las más polémicas con un concursante descalificado horas antes de empezar la gran final, pitos y abucheos constantes a Israel, alguna bandera palestina que se coló en el directo. Y en esta, el personal ya estaba preparado para todo tipo de situaciones similares. RTVE quiso desafiar a las palabras de la UER que afirmaron lo siguiente: las cifras de víctimas no tienen cabida en un programa de entretenimiento apolítico cuyo lema encarna nuestro compromiso con la unidad. Así abrió RTVE la retransmisión con un mensaje a favor de Palestina: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina».

Los abucheos no cesaron durante la actuación de Yval Raphael, la representante de Israel y superviviente de los brutales ataques del grupo terrorista Hamás precisamente en un festival de música en el país. Con su 'New day will rise', la artista, vestida de negro y con una escenografía sobria en la que irrumpía una escalera en espiral plateada y brillante, la cantante brilló terminando su canción sobre un escenario blanco. El orden de las actuaciones y la polémica de su participación no ayudaban a que la artista consiguiera un buen lugar en el ranking, sin embargo, el televoto la impulsó hasta el segundo lugar.

Aunque quien conquistó a la audiencia fue Austria con Johannes Pietsch. 'Wasted love' fue uno de los números más especiales y la canción ya sonaba como una de las favoritas desde el principio. El joven cantante, que ha participado en la ópera de Viena y ganador de algunos concursos televisivos como 'La voz kids', se hizo con el micrófono de cristal con una complicada canción, con muchos agudos una puesta en escena en blanco y negro. Sobre un barco construido con cajas de cartón y una vela, el cantante deslumbró en una escenografía con unos efectos visuales hipnóticos que conquistaron a la audiencia.

Melody cerró el círculo eurovisivo tras cantar a los cuatro vientos 'Esa diva', con helicóptero incluido. La cantante, que puso a bailar a media España con 'Como los gorilas' con diez años y se quedó a las puertas del certamen con Los Vivancos en 2009, lo dio todo junto a sus bailarines con una virtuosa voltereta con la que cerró un nuevo capítulo en su carrera musical. La noche volvió a dejar muchas preguntas sin responder porque en Eurovisión parece que ya no se premia a las mejores canciones ni se ignora a las peores propuestas. Un ejemplo fue Ucrania, que ganó en 2022, tras la reciente invasión de Rusia, y anoche lo volvimos a comprobar.

