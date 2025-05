Esta es la letra y vídeo de 'New Day Will Rise', canción de Israel para Eurovisión y qué significa

Un año más, Eurovisión llega con la polémica sobre la participación de Israel. En los últimos años varios países han clamado por la expulsión del país del festival por la escalada de violencia en la franja de Gaza iniciada hace ya más de un año. Más allá de estos reclamos, lo cierto es que Israel forma parte de la Unión Europea de Radiodifusión, junto a países europeos o a otros países del norte de África y Asia Occidental, y ha llegado al certamen de este año en Basilea.

En efecto, la 69ª edición del Festival de la Canción contará con Yuval Raphael, y su canción 'New Day Will Rise', como participante israelí. La emergente artista, de solo 24 años, logró el pase a la final en la segunda semifinal, celebrada el pasado jueves 15 de mayo, junto a otros nueve países candidatos a recoger el micrófono dorado.

La emisora nacional, KAN, seleccionó la propuesta de Raphael el pasado enero durante el 'talent show' 'The Rising Star'. La trayectoria musical de esta joven, que curiosamente vivió durante tres años en Suiza durante su niñez, es relativamente corta pero gracias a su potente voz ha conseguido encandilar a la audiencia que la votó y ahora a miles de seguidores del país, que confían en un gran resultado con su propuesta, que ha despertado mucho revuelo porque tiene referencias a la guerra en Gaza.

Letra y vídeo de 'New Day Will Rise'

Letra de «New Day Will Rise»

And even if you say goodbye

You'll never go away

You are the rainbow in my sky

My colors in the grey

My only wish upon a star

Sunshine in the day

The only song that my piano ever plays

And even if you say goodbye

You'll always be around

To lift me up and take me high

Keep my feet close to the ground

Are you proud of me tonight

Dreams are coming true

I choose the light

Nothing to lose if I lose you

New day will rise

Life will go on

Everyone cries

Don't cry alone

Darkness will fade

All the pain will go by

But we will stay

Even if you say goodbye

Et même si tu dis adieu

Tu ne partiras jamais

T'es l'arc-en-ciel de mon ciel bleu

Mes couleurs dans le gris

Et mon seul souhait sous un ciel d'art

Un rayon dans ma journée

La seule chanson que mon piano peut jouer

New day will rise

Life will go on

Everyone cries

Don't cry alone

Darkness will fade

All the pain will go by

But we will stay

Even if you say

New day will rise

Life will go on

Everyone cries

Don't cry alone

Darkness will fade

All the pain will go by

But you will stay

The love of my life

Mayim rabim

Lo yekhabu

Et ha'ahava

UNeharot lo yishtefuha

New day will rise

Everyone cries

Don't cry alone

Darkness will fade

All the pain will go by

But we will stay

Even if you say goodbye

A new day will rise

New dаy will riѕe

Significado de 'New Day Will Rise'

La canción es una balada cantada inglés, francés y hebreo, que significa 'un nuevo día amanecerá' y que está plagada da referencias al conflicto armado. De hecho, Raphael dice ser una de las supervivientes en el ataque al festival musical Nova que desencadenó la actual guerra y que acabó con más de 360 jóvenes fallecidos. Ella misma ha explicado en varios medios que sobrevivió a ese crítico momento escondiéndose durante ocho horas y que fue una de las pocas supervivientes del grupo con el que se refugió.

Por ese motivo, ella abiertamente dice que su canción, y participación, es un tributo a las víctimas del festival. Además, la joven dice que el tema pretende lanzar un mensaje de resiliencia y de superación de adversidades. De la letra también destaca la aparición de un verso del 'Cantar de los Cantares', uno de los libros del Antiguo Testamento: «Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos», canta la artista.