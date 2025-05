La vida personal de Tony Aguilar: su mujer Nelly Martínez, dos hijos y la enfermedad que le llevó al quirófano

Tony Aguilar (Cornellà de Llobregat, 1973) volverá a ser este año la voz del Festival de Eurovisión 2025 junto a la periodista de RNE Julia Varela. Será la octava vez que el locutor de radio, uno de los rostros más conocidos de la información musical de España, se ponga al frente de la narración del concurso musical en el que nuestro país compite en cada edición.

Al margen de su labor en RTVE, el catalán puede presumir de una exitosa carrera de más de 30 años y que comenzó en 1991 cuando, tras pasar por diversas emisoras locales, consiguió proclamarse Subcampeón de España del concurso nacional de pinchadiscos. Este galardón le permitió incorporarse a Radio Barcelona, en la emisión local de Cadena 40, más tarde conocida como LOS40, donde se mantiene desde entonces como una de las figuras más importantes gracias a su carisma y su espontaneidad.

Sin embargo, aunque su voz es bien conocida por todos los oyentes que ha conseguido a lo largo de estas tres décadas, su vida personal es mucho menos conocida. El DJ está muy enamorado de su mujer, Nelly, con la que comparte su vida desde hace más de una década y con la que tiene dos hijos.

Te contamos todo lo que debes saber sobre la vida familiar de Tony Aguilar, la voz de Eurovisión 2024 en España.

Su matrimonio de más de 10 años con su mujer, Nelly Martínez

Tony Aguilar y Nelly Martínez forman desde hace más de una década uno de los matrimonios más consolidados de nuestro país. La pareja se dio el 'sí, quiero' el 16 de abril de 2011 y, desde entonces, han formado una unión inseparable que perdura a pesar del paso del tiempo.

La mujer del locutor de LOS40 es estilista y peluquera de profesión, aunque también ha hecho sus pinitos en el mundo de la creación de contenido. Martínez tiene su propio canal de YouTube, donde muestras sus propios trucos de belleza, y también ha montado su propio negocio de cuadros personalizados por encargo, que comparte en sus redes sociales habitualmente.

A lo largo de sus años de carrera, Nelly se ha convertido en su máximo apoyo, algo que el locutor le ha agradecido recurrentemente en todas sus apariciones públicas: «Gracias mi amor por estar siempre a mi lado en los momentos más importantes de mi vida», escribió tras presentar la gala de los Premios Ondas.

Biel y Nil, los dos hijos de Tony Aguilar

Hace casi 10 años que Tony y Nelly daban el paso y se convertían en padres por primera vez tras casi tres años de matrimonio. El 16 de julio de 2014 nació Biel, su primogénito, que ambos admiten que se parece mucho a su padre por la actitud y también por el físico, pues tiene el pelo moreno y ojos oscuros.

Biel y Nil, los hijos de Tony Aguilar y Nelly Martínez Instagram

Cinco años después de su primera paternidad, el 3 de febrero de 2019, nacía el segundo hijo de la pareja, Nil. El pequeño de la familia se ha convertido en la alegría de sus padres y también de su hermano, que desde su nacimiento se ha convertido en su protector absoluto. Desde que los pequeños nacieron, Tony Aguilar trata de destinar todo el tiempo libre que tiene a pasarlo con sus hijos, a los que define como traviesos pero divertidos. Junto a su mujer y Nil y Biel, el locutor aprovecha para hacer alguna que otra escapada en familia.

La enfermedad por la que ha pasado por quirófano

Casi un año después de someterse a una cirugía de estómago y esófago por un problema digestivo, la voz más reconocible de Los 40 tuvo que ingresar una vez más en un centro hospitalario.

«El año pasado tuve una operación de una hernia de hiato y de una lesión de esófago premaligna que me habían encontrado y todo salió fenomenal. Pero por donde me operaron, al hacerme la laparoscopia, me ha aparecido una eventración, que es una hernia post quirúrgica«, calmaba a sus seguidores horas después de ser intervenido.

Como consecuencia de lo sucedido, era imprescindible intervenir nuevamente para tratar la lesión. La operación tomó más tiempo del esperado, pero según informó a sus seguidores, todo salió en orden y pudo solucionarlo en una sola intervención.