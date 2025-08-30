Suscribete a
Jubilarse

Trabajar es nuestra ternura, nuestra solidaridad, nuestra integridad. A los 18 años y a los 90. Así honramos nuestro tiempo

Salvador Sostres

Las pensiones no alcanzan, hacen falta inmigrantes porque los españoles no quieren rebajarse a según qué empleos, la jornada de 37 horas, que «jubilación» venga de júbilo, es decir, de alegría. Es una dinámica catastrófica. El sueño de vivir bien sin trabajar nunca se ha ... realizado y suele tener un despertar trágico. Vivir es trabajar, desconectar es cáncer. Somos lo que hacemos. La muerte es no hacer nada. Jubilarse es traicionar a Dios, una cobardía, renunciar. Los gobiernos de izquierda con sus políticas falsamente sociales saquean al empresario y la supuesta cobertura laboral del trabajador es su condena al paro y a un sueldo miserable. Endogamia de funcionarios del terror que no entienden el alma.

