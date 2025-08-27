El ministerio de Defensa de Ucrania ha reprochado a Woody Allen que haya participado, por videoconferencia, en la Semana Internacional del Cine de Moscú. Tú no has querido darte cuenta pero lo que esencialmente significan Ucrania y Hamás son guerras de cancelación contra el ... que piense distinto. Son guerras reales, son guerras con muertos, son guerras terribles, pero al Occidente libre nos llegan en forma de mordaza para alinear el pensamiento único y evolucionarlo hasta el pensamiento aplastante.

Por eso la izquierda agita ambas banderas y en lugar de ser razonable extrema el discurso, lo hiperboliza, para que el reguero de muertos no cese y pueda con estos cientos de miles de cadáveres aplastar hasta sepultarlo al que se atreva a expresar una idea divergente, un escrúpulo, una duda.

Tú tal vez habías creído que a Pedro Sánchez o a la ONU o a 'El País' o a David Trueba, o al papagayo de Bardem, les interesan los niños muertos y que están dispuestos a hacer algo por ellos. Qué inocente eres. Cuánto tiempo ha pasado y qué tonto sigues siendo. ¡Si esta banda, siempre ha hecho lo mismo! Ninguna empatía con los que sufren. Sólo les importas tú: para arrinconarte, anonadarte, eliminarte. Tú has sido siempre su único objetivo. Y creyendo que les preocupaba la brisa sobre los poblados indefensos justo antes de ser arrasados, o el olor que hacen los niños al morir, que es muy distinto del que hacemos los viejos, te has dejado amilanar y tienes el cerebro podrido de buenismo y complicidad con los terroristas más crueles de la Tierra.

Woody Allen ha dicho que estaría encantado de rodar una película en Rusia para explicar lo bien que se está en Moscú y en San Petersburgo.

Lo único que un mundo articulado negociaría con Zelenski y Hamás es su total y absoluta rendición porque de ninguna manera pueden ser interlocutores válidos para tratar el destino de dos países y potencias tan relevantes como Rusia e Israel, que es de lo que en realidad estamos hablando, y no de un grupo terrorista y un payaso, elevados ambos a héroes por los líderes del europeísmo 'woke', puestos luego en fila en el Despacho Oval para que el presidente Trump les riña.

Los conflictos lejanos afectan a nuestra economía de muchas maneras que no siempre podemos ver ni controlar. Pero más en la superficie generan debates perfectamente identificables que nos configuran el ánimo en la misma medida que nuestra política doméstica. La guerra de Vietnam, la guerra de Irak, la guerra de Israel contra Hamás o las elecciones americanas.

La izquierda se ha acostumbrado a ganar con esta propaganda lo que pierde en la realidad de su gestión. Ucrania y Hamás no son una excepción. Tampoco Woody Allen, absuelto de todas las acusaciones que contra él pesaban. Cómo querría que en su película sobre Rusia, Kevin Spacey fuera el protagonista.