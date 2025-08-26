Suscribete a
Laporta quiere jugar en el Johan Cruyff con un VAR de quita y pon

«Ese escenario incumple dos requisitos de LaLiga: que no tiene VAR, pero desde el club se asegura que éste es fácilmente solventable, ni el aforo que exige Tebas»

Laporta quiere jugar en el Johan Cruyff con un VAR de quita y pon
Salvador Sostres

Laporta prefiere ahora jugar en el Johan Cruyff el partido contra el Valencia el segundo fin de semana de septiembre. El Barça continuará presionando para llegar a tiempo a su prioridad, que es volver al Camp Nou para aquel partido, pero los distintos permisos que ... faltan y el poco tiempo que queda hacen pensar al presidente que ni su optimismo bastará para lograr el objetivo. El Johan Cruyff incumple dos requisitos de LaLiga: uno, que no tiene VAR, pero desde el club se asegura que éste es fácilmente solventable y que en pocos días se pueden instalar unas cámaras de quita y pon al precio máximo de entre 50.000 o 70.000 euros. El segundo es el aforo mínimo, que es de 15.000 para la Primera división, siendo de 6.000 la capacidad del segundo estadio azulgrana. Sobre este aspecto, la entidad espera poder tener una conversación constructiva con Javier Tebas y no descarta poner gradas supletorias, aunque para un solo partido sería un despliegue que hasta a un presidente como Laporta considera excesivo.

