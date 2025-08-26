Laporta prefiere ahora jugar en el Johan Cruyff el partido contra el Valencia el segundo fin de semana de septiembre. El Barça continuará presionando para llegar a tiempo a su prioridad, que es volver al Camp Nou para aquel partido, pero los distintos permisos que ... faltan y el poco tiempo que queda hacen pensar al presidente que ni su optimismo bastará para lograr el objetivo. El Johan Cruyff incumple dos requisitos de LaLiga: uno, que no tiene VAR, pero desde el club se asegura que éste es fácilmente solventable y que en pocos días se pueden instalar unas cámaras de quita y pon al precio máximo de entre 50.000 o 70.000 euros. El segundo es el aforo mínimo, que es de 15.000 para la Primera división, siendo de 6.000 la capacidad del segundo estadio azulgrana. Sobre este aspecto, la entidad espera poder tener una conversación constructiva con Javier Tebas y no descarta poner gradas supletorias, aunque para un solo partido sería un despliegue que hasta a un presidente como Laporta considera excesivo.

A partir del partido con el Valencia y tras el parón de selecciones, el Barcelona confía en poder jugar con normalidad sus compromisos ligueros en su nuevo aunque inacabado estadio. Las exigencias de la UEFA no es que sean más severas pero sí de más difícil cumplimiento por tal como se han planteado las obras. La obligación de que por lo menos uno de los laterales esté operativo, para el tiro de cámara, no es de ninguna manera asumible, por los menos hasta dentro de unos meses. En este momento el club entiende como escenario más probable jugar los partidos de Liga en el Camp Nou y la primera fase de la Champions en Montjuic, aunque insiste en que no va a tirar la toalla y hace gala de sus victorias, dentro y fuera del terreno de juego, logradas en el último instante.

La realidad es que el Camp Nou no está terminado, ni totalmente ni en ninguna de sus fases, y que no es razonable, ni aconsejable, ni seguro abrirlo aunque sólo sea para 27.000 espectadores, como pretende Laporta. Las gradas no están preparadas para los días de lluvia, hay pocos baños en condiciones, los accesos están como están, y no hay cocinas -ni planchas- para servir comida caliente ni calentada. La realidad es que al Camp Nou le falta un año para que de alguna manera pueda considerarse que empieza a estar terminado.

Esta realidad la sabe el Barça. la sabe el Ayuntamiento de Barcelona, la saben la Liga y la UEFA, la constructora turca Limak, y la dirección de obra.

Pero junto con esta realidad, indiscutible, existen otras dos realidades paralelas que dejan igualmente poco margen para la interpretación. La primera es que Laporta necesita que el Camp Nou vuelva a estar operativo para cuadrar sus cuentas y que los ingresos por los asientos VIP puedan ser contabilizados, en la medida que el servicio se empiece a prestar, aunque sea de aquella manera, porque es claramente un exceso manejar el concepto 'VIP' en un estadio en que si llueve todo el mundo se moja y que no hay ni para freír un frankfurt. Pero teniendo en cuenta que pudiendo incorporar estos 100 millones a las cuentas, es casi seguro que el Barça volvería a la norma del 1:1, Laporta no dejará de apurar sus opciones.

La segunda realidad paralela es la urgencia de Goldman Sachs –y su conocida falta de escrúpulos– para empezar a cobrar su préstamo. La presión que Laporta ejerce sobre el Ayuntamiento, LaLiga y la UEFA tiene en parte que ver, también, con la presión que recibe.

El Barça no sabe exactamente cómo pero está convencido de que se acabará saliendo con la suya, y aunque no renuncia a nada, cree que el partido contra el Valencia del 13-14 de septiembre será al final su único inconveniente.