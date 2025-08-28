Lluis Abad, asesor fiscal: «En España pagas muchos impuestos de forma abusiva. En Andorra...»

El pago de impuestos continúa siendo uno de los temas que más debate ha generado en el panorama socioeconómico de España en los últimos años. En nuestro país, existen numerosas posturas con respecto al sistema fiscal y, sobre todo, si este es realmente justo y proporcional para el ciudadano que paga buena parte de sus ingresos a la causa.

Son muchos los que consideran que la cantidad que pagan los españoles es adecuada y equitativa a lo que nos otorga a cambio, pues sirve para garantizar unos servicios públicos de calidad y reducir las desigualdades sociales y económicas con ayudas para los más vulnerables. Otros, en cambio, lo ven como una carga que no hace más que asfixiar a la clase media y consideran que se deberían bajar o incluso eliminar.

Esta visión negativa no sólo la tiene la gente de a pie, sino también algunos expertos especializados en asuntos tributarios. Algunos, por ejemplo, consideran que España está a la cola de Europa en lo que respecta al tema de los impuestos, muy por detrás de algunos países vecinos donde se emplean otros sistemas más beneficiosos para el habitante.

Muy crítico ha sido recientemente Lluis Abad, un asesor fiscal que lleva más de 20 años ayudando a empresarios a reducir sus impuestos. En un vídeo publicado en sus redes sociales, al especialista le han preguntado por la fiscalidad en varios países y ha puntuado uno a uno en base a lo que él considera tras muchos años de experiencia en el sector.

Lluis Abad, asesor fiscal, sobre los impuestos en España

Preguntado por España, el experto la ha situado en última posición en cuanto a materia de impuestos, otorgándole una puntuación de 0 sobre 10. «Pagas muchos impuestos de forma abusiva», ha justificado este analista financiero al hablar del sistema fiscal de nuestro país.

Abad también ha hablado de uno de nuestros países vecinos, Andorra, al que muchas grandes fortunas españolas han emigrado en busca de un sistema mucho más flexible para aquellos que más dinero perciben. A la fiscalidad andorrana le ha otorgado un 6 sobre 10, pues, aunque «pagas pocos impuestos», es un país en el que «necesitas invertir más de 50.000 euros» como depósito para el Gobierno hasta que te vayas del país. Además, ha recordado que se trata también de un territorio en el que «hay muy poca oferta de vivienda».

Otro de los países mencionados ha sido Estados Unidos, al que ha colocado algo por encima de España, aunque también suspende clamorosamente en cuanto a fiscalidad, con un 4 sobre 10. «No pagas impuestos mientras cumplas los requisitos, pero encarcelas tu dinero», ha sentenciado respecto al Gobierno dirigido por Donald Trump.

Los mejores países en cuanto a impuestos según un asesor fiscal

Uno de los lugares mejor colocados en la escala para este experimentado asesor fiscal ha sido Dubái, uno de los emiratos que forman los Emiratos Árabes Unidos y que más ha destacado en los últimos años por sus favorables tipos impositivos. «Tiene una tributación muy atractiva», ha asegurado el analista económico, que considera que este sistema de impuestos es ideal para atraer a empresas internacionales.

Aún así, la primera posición de esta tabla se la ha dado a un país algo más tapado, Bulgaria, al que le ha dado la máxima puntuación, un 10 sobre 10. Aunque no suele salir en las portadas, se trata de uno de los territorios más atractivos fiscalmente dentro de la UE, sobre todo por su bajo tipo impositivo, simplicidad y pertenencia al mercado común.

A ojos de Lluis Abad, la nación balcánica es una de las más atractivas en cuanto a sistema fiscal, que otorga muchos beneficios. «Pagas unos impuestos justos sin tener que marcharte a vivir al extranjero y dentro del marco legal europeo», ha explicado.