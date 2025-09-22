Suscribete a
ABC Premium
Balón de Oro
A qué hora empieza la ceremonia y dónde verlo en directo
Directo
París se viste de gala: Lamine Yamal y Dembélé, grandes favoritos

Vivimos como suizos

Hombres de paz

Solo falta que a Sánchez le den el Nobel, un disparate en reñida competencia con que se lo den a Trump

Cabras de sábado por la tarde

Sacar partido

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Esta funcionalidad es sólo para registrados

FUE un chico musulmán con pelo brócoli a 'First Dates' y, ante la pregunta de si tendría una segunda cita, le dijo a la chica que tendría que cumplir unas condiciones: «Cambiarte al islam, ir más tapada y, sobre todo, arrepentirte de lo que ... has hecho antes», soltó Hamza, muy seguro de sí mismo. Y a ella, Gisela, de 19 años, le parecía bien. Qué guay, convertirse al islam. Jóvenes, guapos… lo que hay. O lo que algunos creen que hay. O lo que habrá en nada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app