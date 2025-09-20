Imaginen que Robin Wright en 'House of Cards' hubiera tenido un hijo y una pelandusca se lo quisiera quitar. Imaginen qué habría hecho, teniendo en cuenta que ni ella ni su marido (Kevin Spacey) se andaban con tiquismiquismos a la hora de deshacerse de ... sus enemigos. Bill Clinton dijo a Spacey que la serie era muy real. Uf. Pues le pasa en 'La novia' (Prime Video), miniserie de seis capítulos protagonizada y dirigida en parte por Robin Wright basada en la novela de Michelle Frances. Señora rica y galerista en Londres (Wright) con un hijo muy querido y acaparado que conoce chica pelín ordinaria, no muy guapa y a la que se ve venir de lejos (todo lo que le pase lo merece por idiota).

La madre del muchacho sospecha que algo oscuro hay en la novia. Nos muestran los hechos desde las perspectivas de Laura (Wright) y Cherry (Olivia Cooke). El espectador no sabe quién de las dos está más chiflada. Y hablo de estar como veinte cabras. Ni siquiera lo sabe una exnovia artista de Laura (la maravillosísima Anna Chancellor). La miniserie, entretenida, no digo que no, está entre 'Perdida', de David Fincher, y una película de Antena 3 de los sábados por la tarde, una de esas con sus psicópatas y sus perendengues. Pero, como dice una amiga mía, ¿qué hay de malo en parecerse a una película de Antena 3 de los sábados por la tarde? Nada, pero yo aviso de por dónde van los cuchillos.

Por otro lado, viejas y queridas conocidas. Ha vuelto 'The Morning Show' (Apple TV+) con su cuarta temporada, la serie más actual tras la desaparición de 'The Good Fight', y más esta semana de 'Todos los hombres del presidente', de Jimmy Kimmel, la FCC y los tejemanejes de las cadenas de televisión. Y encima Jeremy Irons es el padre de Jennifer Aniston. También se ha incorporado Marion Cotillard. Jennifer Aniston y Reese Witherspoon (con Mimi Leder) han conseguido armar una ficción que puede idealizar el periodismo (con todas sus sombras), pero sobre todo idealiza la televisión. No la que ellas hacen en el matinal, en la ficción, sino la que hacen con la serie. Que sí, que no es especialmente original, nunca lo fue, pero la ficción ha estado ahí sacando basura que queríamos oler.

Y encantada de que el jueves 25 vuelva 'Poquita Fe' (Movistar Plus+). La segunda temporada es tan buena como la primera. Ocho episodios que te liquidas en nada. Aunque procuras no hacerlo porque no quieres que esta maravilla se acabe. Si de la primera temporada recordamos la escena del retrato de Franco, de esta temporada podemos tirar de la escena de las esvásticas con Marta Fernández Muro. Pero no hay que elegir, casi todo es reseñable. Es de esas series que, como los diálogos de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', necesitas comentar con gente que la haya visto. Véanla. El talento de Pepón Montero y Juan Maidagán es de las pocas certezas que tengo. También que cuanto más conozco a Trump más me gusta Frank Underwood.