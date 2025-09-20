Suscríbete a
Cabras de sábado por la tarde

Se estrena 'La novia', miniserie de seis capítulos protagonizada y dirigida en parte por Robin Wright, y regresan 'The Morning Show' y 'Poquita fe'

Fotograma de 'La novia'
Fotograma de 'La novia'
Rosa Belmonte

Imaginen que Robin Wright en 'House of Cards' hubiera tenido un hijo y una pelandusca se lo quisiera quitar. Imaginen qué habría hecho, teniendo en cuenta que ni ella ni su marido (Kevin Spacey) se andaban con tiquismiquismos a la hora de deshacerse de ... sus enemigos. Bill Clinton dijo a Spacey que la serie era muy real. Uf. Pues le pasa en 'La novia' (Prime Video), miniserie de seis capítulos protagonizada y dirigida en parte por Robin Wright basada en la novela de Michelle Frances. Señora rica y galerista en Londres (Wright) con un hijo muy querido y acaparado que conoce chica pelín ordinaria, no muy guapa y a la que se ve venir de lejos (todo lo que le pase lo merece por idiota).

