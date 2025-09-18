Un soltero impone tres condiciones a su cita para seguir conociéndola: «Tienes que convertirte al Islam»

Hamza (21) se ha vuelto muy popular gracias a las redes sociales, donde crea contenido de música, de humor… «Me piden fotos en la calle», apuntó el joven 'influencer' y estudiante almeriense al presentarse en 'First Dates'. Tanto es así que su cita, Gisela (19), se llevó una gran sorpresa al saber que le tocaba cenar con él en el restaurante de Cuatro. «Cuando vi los videos en TikTok pensé, 'qué chico más guapo'. Yo no esperaba que me fuera a encontrar esto aquí. En los directos yo me he metido muchas veces y he hablado, pero él no me echaba cuenta», comentó en los totales la soltera de Badajoz, quien buscaba en el programa un chico 'malandro'. Así es su prototipo, «malos pero buenos».

Hamza jugaba con ventaja, pues a Gisela ya le gustaba antes del encuentro. Pero a él, su cita también le llamó la atención. Era su tipo, según reveló ante las cámaras. Una vez en la mesa, la extremeña quiso conocer más de Hamza. Él le contó que además de dedicarse a redes está estudiando. Ella le habló de su trabajo en un bar de paninis y confesó que no terminó la ESO porque «no valgo para estudiar», aunque le aseguró que tiene intención de sacarse el título.

El 'influencer' dirigió la charla hacia sus respectivos lugares de origen. Pero se quedó de piedra cuando la joven no supo situar Almería. «¿¡No sabes dónde está Almería!? ¿Cómo no vas a saber dónde está Almería? ¡Andalucía, chacho!», inquirió. Que tampoco ubicara Murcia ni Málaga lo extrañó todavía más y con humor le dio un pequeño tirón de orejas. «Tienes el mapa un poco perdido». «Badajoz se dónde está porque soy de allí, y está al lado de Portugal. Es lo único que se del mapa», reconoció la soltera.

Hamza solo se casará con una mujer musulmana

Luego, Gisela se interesó por los requisitos que Hamza busca en una pareja. «Soy musulmán, marroquí. Me voy a casar con una musulmana», se sinceró. Su cita, por su parte, explicó que quiere una relación y que le da igual la religión, el color o la procedencia de la otra persona. Algo que le encantó al tiktoker, que le comentó al equipo del programa que le parecía «una chica muy interesante y muy respetuosa, porque mira lo de dentro y no lo de fuera».

Sin embargo, la pacense le dejó claro que le parecía una tontería que a lo mejor no quisiera nada con ella por no ser musulmana. «No te puedes cerrar», le recriminó. Hamza defendió que no estaría con una mujer cristiana, pero planteó una solución para estar juntos. Llegado el caso, ¿Gisela se cambiara de religión por él? La joven no lo descartó, si bien dejando claro que no usaría 'hijab'. Una condición que el marroquí aceptó de buen grado. «Españolas hay muchas mujeres que no lo llevan porque no se ven preparadas, no pasa nada».

El restaurante de 'First Dates' Cuatro

Política, religión… Suelen ser temas delicados para abordar en una primera cita. Pero Gisela y Hamza no se cortaron, se atrevieron con todo. Solo les faltaba el sexo, un terreno donde él poca experiencia podía contar. Ella, en cambio, tras una decepción con su primer amor, cambió su pensamiento de no catarlo hasta el matrimonio.

Llegó la hora de la decisión final y concedieron los dos en que se querían seguir conociendo. No obstante, el soltero le puso tres condiciones. «Si en un futuro queremos casarnos, tienes que convertirte al Islam, ir más tapada, y sobre todo arrepentirte de lo que has hecho antes, del sexo». «Lo aceptaría», apuntó Gisela, pero por no por el momento, solo «en un futuro y si nos enamoramos».