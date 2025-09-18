Suscribete a
El muro cada vez tiene un ladrillo nuevo. Ahora es Gaza, pero habrá más

Rosa Belmonte

Según el TS, no es delito de odio que Abascal dijera en 'Clarín' que habrá un momento en que el pueblo querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez. El Supremo ha rechazado la querella por delito de odio, injurias y amenazas que había presentado ... el PSOE. Sostiene la Sala Segunda que no todas las expresiones inaceptables son penalmente relevantes. Ayer glosaba Peláez la habitual tunda de Cayetana Álvarez de Toledo a su saco de boxeo, también ministro de Justicia. Dijo a Bolaños que ella no lo odiaba, pero él a ella sí. «Yo puedo odiar lo que usted hace, pero usted odia lo que yo soy». O «Usted odia por identidad, como un totalitario. No debate, demoniza». Pero no sólo el ministro. Según Victoria Camps, en nuestra polarizada sociedad no existe el debate. Uno se enfrenta al otro porque es el otro. Es lo que ha provocado (bueno, intensificado) el muro que cada vez tiene un ladrillo nuevo. Ahora es Palestina, el genocidio, los micrófonos, las banderas en las escuelas. Dejas a algunos con sus manualidades y los colegios acaban pareciendo la Facultad de Políticas de la Complutense.

