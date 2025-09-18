Según el TS, no es delito de odio que Abascal dijera en 'Clarín' que habrá un momento en que el pueblo querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez. El Supremo ha rechazado la querella por delito de odio, injurias y amenazas que había presentado ... el PSOE. Sostiene la Sala Segunda que no todas las expresiones inaceptables son penalmente relevantes. Ayer glosaba Peláez la habitual tunda de Cayetana Álvarez de Toledo a su saco de boxeo, también ministro de Justicia. Dijo a Bolaños que ella no lo odiaba, pero él a ella sí. «Yo puedo odiar lo que usted hace, pero usted odia lo que yo soy». O «Usted odia por identidad, como un totalitario. No debate, demoniza». Pero no sólo el ministro. Según Victoria Camps, en nuestra polarizada sociedad no existe el debate. Uno se enfrenta al otro porque es el otro. Es lo que ha provocado (bueno, intensificado) el muro que cada vez tiene un ladrillo nuevo. Ahora es Palestina, el genocidio, los micrófonos, las banderas en las escuelas. Dejas a algunos con sus manualidades y los colegios acaban pareciendo la Facultad de Políticas de la Complutense.

Hemos sabido que al asesino de Charlie Kirk su novio le preguntó por qué lo había hecho. Y él: «Ya había tenido suficiente de su odio. Hay odios que no se pueden negociar». A Jimmy Kimmel le han levantado indefinidamente el programa en la ABC. Lo que dijo en el monólogo de apertura del lunes: «El fin de semana tocamos fondo con la pandilla de MAGA intentando desesperadamente presentar al chico que asesinó a Charlie Kirk como alguien que no tenía nada que ver con ellos. Y haciendo todo lo posible para sacarle partido político». Da igual si el día del asesinato lo que dijo fue esto: «En lugar de señalar con el dedo, ¿podemos aceptar, aunque sea por un día, que es horrible y monstruoso disparar a otro ser humano? En nombre de mi familia envío mi cariño a los Kirk y a todos los niños, padres e inocentes que son víctimas de la violencia armada sin sentido». Sin olvidar la magnitud de la masacre en Gaza, que tire la primera piedra lapidadora quien no esté haciendo todo lo posible por sacarle partido político.

