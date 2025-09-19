Torres invita a comprobar «lo firmado» en la Agenda Canaria frente a las críticas de que faltan 200 millones para La Palma

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha visitado este viernes las Oficinas de Extranjería de Las Palmas de Gran Canaria

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 19/09/2025

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha respondido a las denuncias de colectivos e instituciones palmeras que reclaman el pago de 200 millones de euros para la reconstrucción de la isla tras el volcán. Sobre estos 200 millones de euros,100 millones de 2024 y 100 millones de 2025, que desde La Palma se dice que faltan, ha invitado a quienes lo aseguran que «vayan a la Agenda Canaria firmada en el verano del año 2023», porque «no aparecen».

Esos 100 millones de euros fueron de una enmienda que se incluyó en los presupuestos de 2023, y ya fueron abonados, ha señalado. «Lo que se firma es sencillo de comprobar, para saber si lo que se reivindica está o no, que se vaya a lo firmado», ha dicho.

«Eso no significa que el Gobierno de España no esté para sentarse con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma para las mejoras que sean precisas acordarlas en los mecanismos pertinentes» pero ha pedido «ser claro y no dar ilusiones vanas a quienes no la tienen»,.

Lo que sí figura en la Agenda Canaria «es el 60% del IRPF para el año 2025, 2026 y 2027» que, aseguró, «se va a cumplir» porque se ha firmado. Además, ha adelantado que en el año 2025 «se aprobará a través del decreto ley el mecanismo legislativo pertinente para que haya una reducción del IRPF del 60% para todos los residentes de la isla» de La Palma, y continuarán «cumpliendo» también con los agricultores.

A los agricultores palmeros afectados por la erupción, expuso, se les ha «dado moratorias» con respecto a sus obligaciones hipotecarias y ha habido una «importante» inyección económica desde el Ministerio de Agricultura, indicando que están «siempre en conversaciones con ellos».

El ministro, presidente del Gobierno de Canarias en el momento de la erupción, ha avanzado que «muy pronto, en dos semanas», se convocará la comisión mixta de nuevo para «poner sobre la mesa cómo van los convenios, las actuaciones de las distintas administraciones, las aportaciones que hay que dar, dónde hay dificultades, quiénes están aportando lo que está firmado y quiénes no».

Para Torres, es el día de estar «con los palmeros y con sus sentimientos, con quienes perdieron recuerdos, perdieron cosas preciadas, por suerte no hubo pérdidas personales, que sí que son absolutamente irreparables». En la «reparación de lo material» se ha «hecho lo máximo» que se ha podido y se «seguirá haciendo lo máximo que esté» en las posibilidades del Gobierno central «junto al resto de las administraciones públicas palmeras».

Este es «un aniversario doloroso», ha lamentado.