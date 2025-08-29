Suscribete a
La pasta y los impuestos

Las covachuelas de nuestras administraciones ocultan un desconocido número de enchufados

Ramón Palomar

Pero qué repelús soportar la tabarra disparada por los zurdos que entonaban el «¿Veis? Nuestros impuestos sirven para pagar a los bomberos que luchan contra el fuego». Que sí, que vale, que ya lo sabemos, que no os pongáis tan repelmas, que asumimos e ... incluso nos gusta que con nuestros impuestos se financie la sanidad, la educación, las carreteras y tantas y tantas cosas que contribuyen a mejorar nuestra existencia de recalcitrantes hipotecados que alcanzan el fin de mes con lengua de lija porque el esfuerzo nos deja secos como un matorral del desierto de Mojave. Que sí, de verdad, que lo entendemos, que estamos de acuerdo.

