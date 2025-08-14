La Diputación de Valencia busca degradar a Carmen Ninet, que cobra más de 87.000 euros

Suscribete a
Un convoy logra evacuar a 19 vecinos Cabezabellosa, el municipio cacereño cercado por las llamas
Carmen Ninet y José María Ángel, en una foto de archivo
Carmen Ninet y José María Ángel, en una foto de archivo
David Maroto

La subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), Carmen Ninet, no ha presentado la documentación que le requería la Diputación de Valencia para acreditar estar en posesión de la titulación universitaria necesaria para la plaza de categoría A1 que ocupa. ... El organismo provincial extendió la sospecha sobre la mujer del excomisionado del Gobierno para la dana José María Ángel, quien dimitió por la presunta falsificación de una diplomatura, y ahora, tras no obtener respuesta, ha decidido amortizar su cargo en el espacio museístico y buscarle un puesto de menor rango dentro de la institución a la que accedió hace más de 40 años, aunque cabe la posibilidad de que pueda mantener su sueldo actual de 87.754 euros brutos anuales por un tecnicismo legal.

