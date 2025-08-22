Suscribete a
Si en verdad no somos capaces de limpiar el culo de nuestros mayores esto indica que somos unos mierdecillas en fase decadente de falsa pulcritud. Nuestros padres limpiaron nuestro apestoso trasero cuando éramos bebés de gemidos como de gusano asmático, por lo tanto es ... de justicia que luego devolvamos con amor las tareas de higiene ingrata. Todo esto viene por las desafortunadas palabras de un diputado del PSOE, algo atropellado de cabeza, cuando aseguró que necesitamos a los inmigrantes para que «limpien el culo a los abuelos». Hombre, perfume clasista sí ha derramado este padre de la patria. Si sólo necesitamos mano de obra extranjera para realizar esas faenas que deberían pertenecer a la estricta intimidad doméstica, pues estamos perdidos, pues apaga y vámonos, pues sujétame el cubata, pues me pinchan y no sangro.

