Suscribete a
ABC Premium

PROVERBIOS MORALES

Religiones

El nazismo, que era una religión criminal, no ha muerto. Se ha transformado en yihadismo

Noroestes

Bigornias

Jon Juaristi

Jon Juaristi

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Me topo, en mi paseo matinal ante el Cantábrico, con una manifestación propalestina, o sea, antiisraelí. O sea, antisemita, para que andarse con rodeos. No son muchos los manifestantes, y la gente no les hace pajolero caso. Eso parece irritarles, porque, de vocear su mantra, ... pasan a vociferarlo: «No es guerra; es genocidio». Natural: si cualquier guerra que han sostenido los israelíes con su vecindario ha sido un genocidio, ¿por qué la presente iba a ser otra cosa? Solo «parece» guerra; en realidad «es»genocidio. Eso es lo que piensan estos antisemitas de Santander ignorados por los veraneantes de El Sardinero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app