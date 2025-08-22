Suscribete a
ABC Premium

proverbios morales

Noroestes

No solo arden los campos: también los escenarios de una memoria que poco tiene que ver con la oficial

Bigornias

Maneras

Jon Juaristi

Jon Juaristi

Esta funcionalidad es sólo para registrados

EL escultor Jorge Oteiza dio el título 'Existe Dios al noroeste' a uno de sus ensayos teológico-poéticos. En el noroeste español muchos lo pondrían hoy en duda. El Dios de los filósofos griegos se identificaba con el mundo; el del Génesis era distinto de ... su creación, y el del cristianismo se quiere ubicuo: está en todas partes. Lo que no quiere decir que exista. El poeta y Premio Nobel noruego Jon Fosse (véase 'Misterio y fe', Debate, 2025), converso al catolicismo, se alinea con los pensadores judíos que sostienen que, siendo la existencia un atributo de los entes que no son por sí mismos, atribuir existencia a Dios sería calumniarle, reducirle a una cosa entre las cosas, tomando su nombre en vano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app